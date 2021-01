Le colibri de Sandro Veronesi /

France Inter et Le Point se sont associés pour promouvoir la littérature étrangère en décernant un prix à un auteur étranger.

Sandro Veronesi © Marco Delogu

France Inter, première radio de France avec près de 7 millions d’auditeurs quotidiens, donne une large place aux auteurs et éditeurs, romans et BD, francophones ou étrangers, nouveautés et classiques tout au long de ses programme comme la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, chez Augustin Trapenard mais aussi Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker ou bien encore Emmanuel Khérad et dans les rendez-vous d’information de la rédaction.

Elle va plus loin encore en soutenant des événements incontournables comme le "Salon du livre de Paris", "Le livre sur la place" de Nancy et a créé il y a maintenant 46 ans le Prix du Livre Inter, devenu au fil des années un prix littéraire influent et respecté.

Désormais partenaire du Point pour la rentrée littéraire de septembre et le Prix du Livre étranger en janvier, France Inter réaffirme ainsi sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma et de la musique.

Le lauréat du Prix du Livre étranger à retrouver sur France Inter

►Le nom du Lauréat 2021 a été révélé dans le « 18-20 » de Fabienne Sintes du mercredi 13 janvier.

►Sandro Veronesi, lauréat 2021, à découvrir et écouter jeudi 14 janvier, à 9h, dans Boomerang d’Augustin Trapenard.

Marco Carrera est le « colibri ». Comme l’oiseau, il emploie toute son énergie à rester au même endroit, à tenir bon malgré les drames qui ponctuent son existence. Alors que s’ouvre le roman, toutes les certitudes de cet ophtalmologue renommé, père et heureux en ménage, vont être balayées par une étrange visite au sujet de son épouse, et les événements de l’été 1981 ne cesseront d’être ravivés à sa mémoire. Cadet d’une fratrie de trois, Marco vit une enfance heureuse à Florence. L’été, lui et sa famille s’établissent dans leur maison de Bolgheri, nichée au sein d’une pinède de la côte Toscane. Cette propriété, qui devait symboliser le bonheur familial, est pourtant le lieu où va se jouer le drame dont aucun membre de la famille Carrera ne se relèvera tout à fait. En cet été 1981, celui de ses vingt-deux ans, se cristallisent les craintes et les espoirs de Marco qui devra affronter la perte d’un être cher et connaîtra un amour si absolu qu’il ne le quittera plus.

Grâce à une architecture romanesque remarquable qui procède de coïncidences en découvertes, Veronesi livre un roman ample et puissant qui happe le lecteur dans un monde plus vrai que nature où la vie, toujours, triomphe.

Sandro Veronesi est considéré comme l’un des auteurs italiens les plus importants. Il a remporté les prix littéraires les plus prestigieux et notamment le prix Strega, le Femina étranger et le prix Méditerranée pour Chaos calme, également adapté au cinéma avec Nanni Moretti. Cinq ans après Terres rares, Le colibri, également lauréat du Prix Strega, est le grand roman de Sandro Veronesi, salué dans la presse transalpine comme le meilleur roman italien des dernières années.

►Le Jury du Prix France Inter / Le Point est composé, pour Le Point de Marie-Laure Delorme, rédactrice, Valérie Marin la Meslée, reporter service culture, Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction, Michel Schneider, journaliste ; pour France Inter d’Anne-Julie Bémont, responsable des éditions écrites et sonores, Nicolas Demorand, journaliste et présentateur du "7/9", Ilana Moryoussef, journaliste au service culture et Augustin Trapenard, producteur de l’émission "Boomerang".