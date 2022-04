Les lettres indiennes mises à l’honneur !

Livre Paris © Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

Après deux ans de reports pour cause de pandémie, le temps est enfin venu d’accueillir l’Inde, invitée d’honneur du Festival du Livre de Paris. C’est pour les lecteurs de France, une occasion exceptionnelle de rencontrer l’Inde à travers ses écrivains, éditeurs et professionnels du livre, dans ses fondamentaux et ses problématiques contemporaines, sa richesse et sa diversité, notamment linguistique.

En cette année où la lecture est déclarée grande cause nationale, les éditeurs du Syndicat National de l’Édition ont voulu collectivement créer un nouveau festival, le Festival du Livre de Paris. Pour renouer avec l’énergie vitale du premier salon du livre, retrouver le sens de la fête et permettre à tous les acteurs de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, libraires… de célébrer le livre — tous les livres— et la lecture, sous toutes ses formes.

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

Puisse donc ce nouveau Festival refléter l’extraordinaire diversité de l’édition française, la formidable créativité des auteurs, inviter à la découverte de la richesse de la production littéraire indienne… Et donner, tout simplement, au plus grand nombre l’envie d’ouvrir un livre !

France Inter sera en direct du Grand Palais Ephémère :

► Vendredi 22 avril

10h Grand bien vous fasse d’ Ali Rebeihi

d’ 14h30 enregistrement de deux émissions de La librairie francophone par Emmanuel Khérad

► Samedi 23 avril

10h On aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas

de et 12h enregistrement de On va déguster par François-Régis Gaudry

Que ce soit sur les scènes du Grand Palais Éphémère, l’auditorium du Grand Palais, la Maison de la Poésie, l’Académie du climat, la Sorbonne ou le Panthéon, la programmation du festival du Livre de Paris est un temps de rencontres affranchies de toute idée reçue, fédérant tous les talents. Une programmation sous le signe de l’ouverture à la différence, qui déploie toute la diversité de la production éditoriale française

Le programme à découvrir ici !

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

Vous pourrez déambuler à travers des Expositions :

Goldorak Fulguropoing ! Cornofulgure ! Asterohache ! Les adultes bercés par ce dessin animé génial ont redécouvert l’arsenal du robot le plus cool de l’univers grâce à une BD fidèlement réalisée par des auteurs talentueux et passionnés. L’exposition proposera aux lecteurs de plonger dans les coulisses de cet album au succès fou.

Les adultes bercés par ce dessin animé génial ont redécouvert l’arsenal du robot le plus cool de l’univers grâce à une BD fidèlement réalisée par des auteurs talentueux et passionnés. L’exposition proposera aux lecteurs de plonger dans les coulisses de cet album au succès fou. Folio : 50 ans pour le livre qu’on connaît comme sa poche Depuis la publication de La Condition Humaine en 1971, ce format rentre dans toutes les poches à un prix qui permet à toutes les bourses d’accéder aux chefs-d’œuvre de la littérature d’hier et d’aujourd’hui. Une exposition retracera l’aventure de cette exceptionnelle collection aux 460 millions de livres vendus.

Depuis la publication de La Condition Humaine en 1971, ce format rentre dans toutes les poches à un prix qui permet à toutes les bourses d’accéder aux chefs-d’œuvre de la littérature d’hier et d’aujourd’hui. Une exposition retracera l’aventure de cette exceptionnelle collection aux 460 millions de livres vendus. Zep, au-delà de Titeuf Les éditions Rue de Sèvres exposent le travail plus personnel de l’auteur qui déploie sa sensibilité et sa vision du monde dans une œuvre intime et touchante. Planches originales à découvrir pendant le Festival.

Quatre prix littéraires seront remis lors de cette manifestation. Manière de mettre certains titres en valeurs et de saluer le travail de certains auteurs.

Le Prix de littérature de l’Union Européenne

Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, créé par la Région Île-de-France,

Le Prix du Roman Marie Claire

Prix France Musique Claude Samuel

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

►►► Retrouvez les Editions Radio France au Grand Palais éphémère, stand 3343, avec les auteurs de France Inter :

► Dédicaces éditions

Vendredi 22 avril :

10H-11H | Guillaume Meurice, auteur de “Les vraies gens” (JC Lattès / France Inter).

Samedi 23 avril

11H-12H | Christine Masson et Laurent Delmas , auteurs de “François Truffaut film par film” (Gallimard / France Inter).

, auteurs de “François Truffaut film par film” (Gallimard / France Inter). 13H-15H | François-Régis Gaudry , auteur de “On va déguster”, “On va déguster la France” et “On va déguster l’Italie” (Marabout / France Inter).

, auteur de “On va déguster”, “On va déguster la France” et “On va déguster l’Italie” (Marabout / France Inter). 16H-18H | Philippe Collin, auteur de “Le fantôme de Philippe Pétain”, avec Bénédicte Vergez-Chaignon et Denis Peschanski (Flammarion / France Inter).

Dimanche 24 avril

11H –12H | Antoine Compagnon, de l’Académie française, auteur “Un été avec Pascal”, “Un été avec Baudelaire”, “Un été avec Proust”, “Un été avec Montaigne” (Les Équateurs / France Inter).

16H40-17H | Claude Askolovitch, auteur de “Le petit chevalier” illustré par Madeleine Brunelet, et Julien Blanc-Gras, auteur de “La vie secrète de Doudou Lapin” illustré par Damien Catala (Collection “Une histoire et... Oli”, Michel Lafon / France Inter).

► Rencontres studio

Samedi 23 avril

14H-15H30 | Rencontre avec Philippe Collin, auteur du livre “Le fantôme de Philippe Pétain” (Flammarion / France Inter) et les historiens Bénédicte Vergez-Chaignon, biographe de Philippe Pétain et Denis Peschanski, spécialiste de la France de Vichy, animée par Jean Lebrun. / suivie d’une dédicace

Dimanche 24 avril