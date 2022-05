Imaginé l’année dernière et cosigné par quatre rédactions - Le Monde, L'Obs, Télérama et France Inter -, le Festival MOT pour Mots met à l'honneur les auteurs, les libraires et la littérature. Il revient pour une deuxième édition.

MOT pour mots © Edition 2022

Le Monde, L'Obs, Télérama, et France Inter fêtent la littérature avec un festival, MOT pour mots, autour des auteurs avec :

des rencontres, tables rondes, master class, lectures,

des émissions de France Inter en public,

et une centaine d'auteurs et d'autrices qui viendront à la rencontre du public pour des signatures et dédicaces.

« C’est donc la deuxième édition de cette nouvelle aventure avec nos amis et confrères du Monde, Télérama et L’Obs, une édition que nous voulons éclectique, joyeuse et fraternelle. Il y sera question de plaisir, plaisir à rencontrer les auteurs, les lecteurs, les éditeurs et les auditeurs.

France Inter célèbre en effet depuis toujours et de toutes ses forces le livre avec de très nombreux rendez-vous : « Boomerang», « La bande originale », « L’heure bleue », « La librairie francophone», «Le grand atelier » ou « Le masque et la plume » mais aussi le Prix du Livre Inter. Par ailleurs, l’aventure fructueuse des Coéditions permet à de grands auteurs de se frotter à la radio et à leurs textes une fois diffusés sur les ondes de devenir de grands succès de librairie. »

Laurence Bloch, directrice de France Inter

France Inter en public depuis le Festival avec plusieurs rendez-vous :

►►► Samedi 11 juin

- 12h / Le grand face à face d’Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein

- 15h /Le masque et la plume de Jérôme Garcin pour deux enregistrements

Livres : Elisabeth Philippe (L’Obs), Patricia Martin (France Inter), Frédéric Beigbeder (Figaro-Magazine) et Arnaud Viviant (Transfuge) pour Lieux, Georges Perec (Seuil) ; Tout comme toi, Nick Hornby (Stock) ; Le Jeu des si, Isabelle Carré (Grasset) ; Le mage du Kremlin, Giuliano Da Empoli (Gallimard) ; Pensez avant de parler…, Fran Lebowitz (Pauvert) (Diffusion dimanche 12 juin, à 12h - changement d’horaire en raison des législatives)

►►► Dimanche 12 juin

- 11h / On va déguster de François-Régis Gaudry

- 15h / Le grand atelier fantôme par Vincent Josse de Colette avec, entre autres invités, Antoine Compagnon et Chantal Thomas

L’Atelier des Odyssées avec Laure Granbesançon au studio France Inter, situé dans la grande Halle de la Villette, Nef Nord.

►►► Samedi 11 juin de 14h à 14h45, un RDV à ne pas manquer pour petits et grands !

Retrouvez-vous parents et enfants pour ¾ d’heure d’interactivité !

Lancé sur France Inter en juin 2019 à destination des 7-12 ans, le podcast jeunesse Les Odyssées de Laure Grandbesançon explore l’histoire, fait découvrir les grands personnages et événements marquants comme la découverte de l’Amérique, la Révolution française, la folle énigme du Masque de fer, et bien d’autres encore…En 2020, en coproduction avec Le Louvre, Laure Grandbesançon décline cette série en « Les Odyssées du Louvre » pour une plongée dans les trésors de l’histoire du célèbre musée. Avec plus de 80 épisodes, le podcast rencontre un grand succès auprès du jeune public et compte plus de 20 millions de téléchargements depuis le lancement. En mai 2021, le podcast est édité sous forme d’un livre Les Odyssées paru aux éditions Les Arènes.

Retrouvez les auteurs de France Inter en dédicaces :

►►► Samedi 11 juin

14h45 – 16h : Laure Grandbesançon // Les Odyssées éd. Les Arènes – France Inter

►►► Dimanche 12 juin

Le site du festival : MOT pour Mots • Programme Paris La Villette (mot-pour-mots.fr)