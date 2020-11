« L'érudit et passionné J.M.G. Le Clézio consacre un livre étonnant à l’âge d’or de la poésie chinoise. Cela s’intitule "Le flot de la poésie continuera de couler" et on a envie d’y croire » Augustin Trapenard

J.M.G. Le Clézio et son essai sur la poésie chinoise © AFP / Raul Arboleda

« Le Prix Nobel de Littérature J.M.G Le Clezio, était l'invité d'Augustin Trapenard pour évoquer son essai "Le flot de la poésie continuera de couler" paru aux éditions Philippe Rey. Réécouter Boomerang le 24 novembre 2020.