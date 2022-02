Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour "Au revoir là-haut", signe le début d'une nouvelle trilogie qui se déroule à l'époque des Trente Glorieuses. Cette saga familiale a totalement conquis les critiques du "Masque & la Plume", qui rappellent que son auteur est l'un des grands romanciers populaires de son époque.

Après la trilogie des "Enfants du désastre", situé pendant l'entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre inaugure un cycle qui va courir de 1945 à 1975, période des Trente Glorieuses. Ce volume se déroule en 1948, centré, au début, autour de la famille Pelletier, installée à Beyrouth, où le patriarche a transformé une modeste savonnerie en "fleuron de l'industrie libanaise".

Deux fils partent pour Paris, le troisième pour Saïgon, où il est employé à l'Agence des monnaies et va devenir "un lanceur d'alerte". On retrouve cette guerre d'Indochine dont parle Eric Vuillard et une dénonciation du capitalisme de guerre et de l'empire colonial et en prime, tout ce qui va avec un feuilleton, des amours, des morts, des scandales et puis, forcément, une suite à ce premier volume.

Elisabeth Philippe a pris beaucoup de plaisir à le lire

"J'ai été très surprise parce que, au départ, je ne suis pas du tout amatrice de ce que fait Pierre Lemaitre habituellement. Mais, là, j'ai pris pas mal de plaisir à lire ce livre. Je l'ai lu un peu comme je lis des bandes dessinées de Jacques Tardi, car il y a la même attention aux détails.

C'est vraiment un travail d'artisanat

Il fait vivre tous les endroits qu'il traite, il s'attarde sur les effets, sur les odeurs, sur les sons. C'est très bien mené et sans prétention littéraire démesurée".

Un livre très agréable qui se lit extrêmement bien

Arnaud Viviant salue "un artisanat littéraire absolument impressionnant"

"Je m'étais imaginé qu'il allait faire quelque chose de totalement différent de la première trilogie. Mais non. Ce qui fait sans doute tout le sel de ce volume, c'est justement que ça s'inscrit dans une continuité qui n'est pas simplement temporelle, c'est une astuce absolument remarquable.

Il est tellement malin, en injectant très subtilement son engagement dans ses romans-feuilletons palpitants, le tout avec une telle légèreté et un sens du réel qui en fait un artisanat littéraire absolument impressionnant".

Patricia Martin a tellement aimé que le livre en devient "addictif" !

"On est très souvent surpris. Il y a beaucoup d'inattendu. Où qu'on soit dans le monde, il peint très bien les choses, à commencer par ses personnages. Il y a de très belles scènes.

Je l'ai lu une première fois et je ne pouvais pas m'en détacher. C'est addictif !

Jean-Claude Raspiengeas : "lisez Pierre Lemaitre, c'est magistral !".

"On a déjà eu le droit à une première et super trilogie. Et, là, il revient avec une saga familiale absolument formidable qu'il commence en 1948, lorsque le souffle de la libération est retombé, où tout va mal.

C'est le grand romancier populaire, de qualité, qui manquait à la littérature française

Tout est parfait dont le rythme, les personnages, les situations, les références, les engagements, la situation coloniale à Saïgon, la description de "France-Soir" et de Lazareff… Surtout, c'est l'époque où les journalistes sont des aventuriers : on ne leur demande pas d'aller chercher la vérité mais de raconter des histoires".

Il a une façon de se rouler avec plaisir dans les époques qu'il décrit

Le livre

