Le premier salon national de la rentrée littéraire !

Le livre sur la place Nancy édition 2021 © Illustration Enki Bilal Graphisme Mélanie Kochert

Événement incontournable à Nancy, la 43è édition du Livre sur la Place prend place les 10, 11 et 12 septembre sous le chapiteau, place de la Carrière et au sein de lieux emblématiques de la ville.

Cette année encore, France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, accompagne l'un des plus grands rendez-vous littéraires et installe deux émissions au cœur de l’événement pour fêter le livre et la lecture :

Jeudi 9 septembre, à 17h : Par Jupiter de Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud avec Guillaume Meurice, Aymeric Lompret, Hippolyte Girardot et Frédéric Fromet en public et en direct de l’Opéra National de Lorraine en compagnie de leur invité : Christos Markogiannaki,

de et avec et en public et en direct de l’Opéra National de Lorraine en compagnie de leur invité : Vendredi 10 septembre, à 20h : Le masque et la plume de Jérôme Garcin pour l’enregistrement en public de deux émissions depuis l’Opéra National de Lorraine.

AMBIANCE EXTERIEURE PLACE STANISLAS / Ville de Nancy

Ce rendez-vous entièrement gratuit est un avant-goût de l'actualité automnale des prix littéraires. La 43ème édition se tiendra du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre 2021 sous la présidence de Enki Bilal, artiste aussi complet qu’incontournable de la scène BD internationale et Grand prix du festival d’Angoulême.

Romans, essais, bandes dessinées, tous les genres y seront représentés, pour faire de ce week-end le rendez-vous immanquable de la rentrée littéraire.

La programmation du Livre sur la Place est riche de sa diversité. De l’auteur que l’on attend avec impatience de rencontrer à celui que l’on découvre au détour d’une visite sous le chapiteau de dédicaces, l'affiche de cette nouvelle édition a été construite pour que chaque lecteur puisse y trouver son bonheur.

Les académiciens Goncourt seront présents pour affirmer leur soutien précieux et prestigieux : Didier Decoin, Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor, Camille Laurens, Tahar Ben Jelloun et Philippe Claudel.

► Parmi les 500 auteurs attendus, nous retrouverons également : Delphine de Vigan, Marie Darrieussecq, Marc Dugain, Cécile Coulon, Catherine Cusset, Jean-Christophe Grangé, Philippe Torreton, Valérie Tong Cuong, Bernard Minier, Sorj Chalandon, David Diop, Claudie Gallay, Louis-Philippe Dalembert, Philippe Jaenada, Nathacha Appanah ou encore Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Les lectures sont toujours très recherchées dans cette programmation. Christine Angot lira notamment à l’Autre Canal le vendredi 10 septembre à 19h30 des extraits de son tout nouveau roman Voyage vers l’Est (Flammarion).

AMBIANCE CHAPITEAU / Ville de Nancy

► Les jeunes lecteurs sont nombreux à participer au Livre sur la Place. Ils pourront cette année encore prendre part à des moments d’échanges avec les auteurs. Les Bibliothèques de Nancy donnent notamment rendez-vous à plus d’une soixantaine de classes, de la maternelle au CM2, avec « Place aux écoliers ». Les élèves participeront à des ateliers et lectures avec des écrivains et des illustrateurs jeunesse de la région et d’ailleurs.

► Après ces longs mois où les voyages et les rencontres ont été mis à mal, le Livre sur la Place a plus que jamais à cœur d’élargir son horizon à une littérature européenne. En 2021, il ouvrira pour la première fois ses portes à un pays invité. Cette primeur revient à la Grèce à l’occasion du 200ème anniversaire de son indépendance.

Le portrait d’un pays tout entier sera proposé aux visiteurs du festival, à travers les livres et le témoignage de dix auteurs parmi lesquels Rhéa Galanki, Christos Chomenidis et Ersi Sotiropoulos.