Le 1er salon de la rentrée littéraire vous donne rendez-vous pour sa 41è édition !

AMBIANCE CHAPITEAU Le livre sur la place © Ville de Nancy

Avec plus de 600 auteurs et illustrateurs sous le chapiteau place de la Carrière et au sein de lieux emblématique de Nancy, Le livre sur la place est le premier salon de la rentrée littéraire, événement incontournable de la ville.

►►► Cette année encore, France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, accompagne Le Livre sur la Place et installe son émission Le Masque et la plume au cœur de l’événement pour fêter le livre et la lecture avec ses auditeurs :

Vendredi 13 septembre dès 20h, Jérôme Garcin et ses chroniqueurs retrouvent avec fidélité et enthousiasme le public du salon pour deux enregistrements en direct de l’Opéra national de Lorraine.

Le Masque et la plume de Jérôme Garcin Le Livre sur la place / Ville de Nancy

Le livre sur la Place est un univers à part entière ouvert à tous, à travers de Grandes rencontres, des lectures, des entretiens, des tables rondes, des masterclass, des expositions.

Laurent Gaudé, romancier, nouvelliste et dramaturge, sera le Président de cette nouvelle édition et vous donne rendez-vous dès l’ouverture du salon pour une Grande Rencontre à l’Opéra national de Lorraine.

L’ethnopsychiatre et romancier Tobie Nathan , président d’honneur du prix, et le président de la Métropole du Grand Nancy et ancien ministre, André Rossinot, président du jury, remettront le 18e prix Livre et Droits de l’Homme à Dominique Sigaud pour La malédiction d’être fille (Albin Michel). Grand reporter, écrivain et essayiste, Dominique Sigaud, dans une enquête exceptionnelle, dénonce les origines profondes des trois mots les plus meurtriers du monde : être une fille.

Les Académiciens remettront également le Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux à Frédéric Pajak pour Manifeste Incertain 7 (Noir sur Blanc), Emily Dickinson et Marina Tsvetaieva - L’immense poésie.

Ouvrir un livre c’est pénétrer dans une dimension dont on ne revient pas indemne. C’est aller à la rencontre de l’altérité, confronter ses idées, se laisser happer par un imaginaire qui nous dépasse. C’est traverser le miroir d’Alice pour rejoindre la dimension de tous les possibles. C’est ainsi que nous concevons le Livre sur la Place, comme un gigantesque palais des miroirs aux multiples territoires. Un espace-temps où, durant trois jours, chacun pourra aller à la rencontre de l’univers des auteurs qu’il aime, mais aussi se perdre avec bonheur dans celui des auteurs qu’il y découvrira.

Le Livre sur la place

Le livre sur la place se prolongera en proposant une Grande rencontre événement avec l’auteur controversé Bret Easton Ellis qui sera pour la première fois à Nancy le 23 septembre pour une discussion à bâton rompus autour de son tout dernier roman White (Robert Laffont).