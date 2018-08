Événement incontournable à Nancy, le Livre sur la Place est le premier salon national de la rentrée littéraire.

le livre sur la place édition 2017 © Ville de Nancy

La 40e édition du festival Le Livre sur la Place prend place les 7, 8 et 9 septembre sous le chapiteau, place de la Carrière, de 10h à 19h, et au sein de lieux emblématiques de la ville.

Jean-Christophe Rufin de l'Académie Française sera le Président de cette nouvelle édition. Mille et une vies ! Médecin, pionnier de l'humanitaire sans frontière, globe-trotter, diplômé d'études politiques, Ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie de 2007 à 2010, essayiste, romancier aux multiples prix dont le Goncourt, Académicien, directeur de la célèbre collection Terre Humaine. Un Livre sur la Place présidé par Jean-Christophe Rufin est un voyage rare à travers le monde et l'écriture.

Le Livre sur la place / Ville de Nancy

Cette année encore, France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, accompagne Le Livre sur la Place, un des plus grands rendez-vous littéraires en installant deux émissions au cœur de l’événement pour fêter le livre et la lecture avec ses auditeurs,vendredi 7 septembre :

Le Masque et la plume de Jérôme Garcin / Le Livre sur la place Ville de Nancy

Au cœur de l’espace XVIIIème, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, c’est chaque année à Nancy pendant 3 jours qu’auteurs, éditeurs, journalistes donnent le top départ de la saison des prix littéraires.

Manifestation entièrement gratuite, elle offre à un très large public une programmation unique, éclectique, autour de près de 200 écrivains. Romans, essais, bandes dessinées, tous les genres sont représentés.

L’enthousiasme des écrivains à vouloir converger vers Nancy où, outre les dédicaces, ils nouent un dialogue particulièrement fécond avec leurs lecteurs. Tous se retrouveront sous le chapiteau de l’actualité littéraire. Beaucoup d’éditeurs aiment aussi être à Nancy pour cette fête du Livre, chaleureuse et animée.

Le Livre sur la Place / Ville de Nancy

Partout la fête du livre : dans toute l’agglomération, faire partager la passion des mots et de la lecture au public le plus large, le plus divers, est la mission, l’ambition du Livre sur la Place. Aussi, les écrivains se rendent-ils au plus près des habitants dans les quartiers, créent le dialogue autour du livre dans les écoles, les collèges et les lycées, comme dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à la Maison d’arrêt.

Le livre est une fête, le Livre sur la Place est son écrin.

Source Le Livre sur la Place

Le Livre sur la Place est organisé par la Ville de Nancy en lien avec l'association de libraires "Lire à Nancy"