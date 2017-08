Expositions, cafés littéraires, rencontres, dédicaces, émissions de radio… Trois jours d'énergie intense autour du livre sous toutes ses formes.

Le livre sur la place © Nancy 2017

France Inter sera sur place, en direct et en publicdepuis l’Opéra de Nancy, vendredi 8 septembre :

17h : Si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek

20 h : Le masque et le plume de Jérôme Garcin pour deux enregistrements

Si tu écoutes, j'annule tout © Radio France

Premier salon national de la rentrée littéraire, le Livre sur la place a lieu les 8, 9 et 10 septembre 2017 à Nancy. Pour cette nouvelle édition, plus de 550 auteurs sont attendus et une centaine d’événements est programmée.

Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française, présidera cette 39è édition. Les Académiciens Goncourt, fidèles ambassadeurs du Salon depuis sa création, seront au rendez- vous du Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux.Bernard Pivot, Président de l’Académie Goncourt remettra cette année le Prix à Marianne et Claude Schoop pour Dumas fils ou l’anti-Oedipe (Phébus). Crée l’an dernier, le Prix Stanislas récompensera l’auteur du meilleur premier roman de la rentrée littéraire, dont le jury est présidé pour la présente édition par Daniel Picouly. Le nom du lauréat sera dévoilé fin août et le Prix sera décerné lors du Salon.

Le Livre sur la Place est le premier grand salon national de la rentrée littéraire en France. Il accueille, sur la Place de la Carrière, auteurs et visiteurs.

Ambiance © Le livre sur la place 2016

La 39 ème édition aura lieu du 8 au 10 septembre 2017 avec :

► L’accès au chapiteau et à toutes les animations du Livre sur la Place est gratuit (dans la limite des places disponibles).