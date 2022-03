Augustin Trapenard a reçu Dimitri Bortnikov, Maud Tabachnik, Olivier Guez, Pierre Lemaitre et Flavia Coelho cette semaine dans Boomerang. Ce fut le moment pour lui d'évoquer la réalité de la guerre, les logiques d'identité, mais aussi l'espoir.

Dimitri Bortnikov

Cet écrivain est né en ex-Union Soviétique et vit en France depuis plus de vingt ans. Il est venu cette semaine parler avec Augustin Trapenard de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

DB : « Quand on dit guerre en russe, même les gens chauves ont les cheveux qui se dressent. La guerre, c’est le sang, c’est l’odeur terrible, les bombardements, les cris des enfants, le meurtre. Et beaucoup d’entrailles, beaucoup d’entrailles. » Dimitri Bortnikov

Poutine parle un russe qui a perdu sa chaleur et son enthousiasme. Dans sa bouche, la langue russe menace. Or, la langue ne peut vivre que de la violence.

Maud Tabachnik

À l'occasion de la sortie de son nouveau livre "Les Faisceaux de la peur", Maud Tabachnik évoque le courage, la morale et le mal dans une période incertaine : celle de la fin des années 1930.

Se battre, c’est une raison de vivre. Les Ukrainiens ont une résistance, ils ne cèdent pas. Ils se feront peut-être piétiner, je n'en sais rien, mais ils n’ont pas peur, face à l’ogre de Moscou. Et chapeau.

MT : « Ce n’est pas l’histoire qui se répète. Ce sont les hommes qui se répètent, les hommes qui n’avancent pas et les hommes qui ne comprennent pas. [...] Je n’ai pas une mémoire traumatique, mais une mémoire colérique. Et je suis en colère, car les gens ne comprennent pas. »

Olivier Guez

Olivier Guez est venu parler Europe, identité culturelle et littérature. Il réunit dans son dernier livre "Le grand tour" paru cette semaine aux éditions Grasset, les textes de vingt-sept auteurs européens.

OG : « L’Europe charnelle, c’est le rapport au paysage, à la nourriture, à la musique – tout ce qui touche à l’émotion. Et tout ce dont la Constitution européenne s’est écartée, dans son projet technocratique et bureaucratique. »

Il y a eu un 'génocide culturel' en Europe : après la chute du mur de Berlin, les retrouvailles n’ont pas eu lieu. Si on a raté l’union, c’est que l’on a énormément minoré les souffrances endurées par les populations d’Europe orientale.

Carte blanche - Olivier Guez présente sa « Lettre aux cousins ukrainiens », en hommage au peuple ukrainien.

Pierre Lemaitre

Le romancier Pierre Lemaître est vient de sortir son nouveau roman, "Le Grand Monde" aux éditions Calmann-Lévy. Prix Goncourt pour "Au-revoir là-haut", qui ouvrait sa trilogie des "Enfants du désastre", il poursuit son exploration du XXème siècle, avec une nouvelle tétralogie "Les années glorieuses", dont le premier tome, vient de paraître.

PL : « On a tous le sentiment de vivre un moment historique. Ce sentiment est décuplé par le sentiment d’incertitude qui n’a jamais été aussi puissant, un sentiment qui, je crois, trouble la lecture de l’événement. »

Le roman n’est pas un Lexomil. Ce n’est pas un anxiolytique. Le monde actuel est difficile, mais je n’aime pas la littérature d’évasion ou qui fait du bien. Un roman doit montrer des choses tragiques tout en étant, aussi, jubilatoire.

Flavia Coelho

Pour finir la semaine avec un peu de soleil, c'est la chanteuse Flavia Coelho qui est venue rendre visite à Augusti Trapenard. Au programme : ode à la France, Madonna, Nina Hagen & Gilberto Gil, cabaret, reggae, politique et musique brésilienne et plus encore.

FC : « La musique est mon drapeau et mon flambeau. C’est grâce à elle que je suis encore en vie. J’ai vécu le racisme au Brésil, j’ai parfois eu l’impression d’être immigrée dans mon propre pays, mais avec la musique, j’ai pu casser tous les stigmates. »

J’ai envie de chanter pour dire que le métissage, le mélange et l’ouverture à l’autre sont encore possibles. J'ai été éduquée ainsi.

