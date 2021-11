La 37e édition donne rendez-vous aux petits comme aux grands pour découvrir le plaisir de lire, développer l'imaginaire et comprendre le monde.

Salon du livre et de la presse jeunesse © Edition 2021

Choisie par l’équipe du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, la thématique « Nous ! » vient célébrer, à travers la littérature jeunesse, le collectif, l’esprit d’équipe, le vivant, la manière dont le groupe se constitue. Ce choix, dans un moment où le rapport au commun a été fragilisé, et la relation à l'autre malmenée de multiples manières, permet d’interroger notre rapport aux autres et la façon de faire ensemble. Un thème porteur de nombre de réflexions historiques, philosophiques, civilisationnelles, prospectives pour élaborer le programme du prochain Salon, dans la diversité de ses formats.

► Avec plus de 300 exposants présents, 180 autrices et auteurs au programme, l’édition jeunesse au grand complet est bel et bien de retour à Montreuil. Des nouveautés francophones et internationales à découvrir sur deux étages. Le grand Marché de la petite édition s’agrandit pour présenter les productions de 50 jeunes et nouvelles maisons d’édition indépendantes engagées dans la création. 66 titres de 12 éditeurs : des magazines d’histoires, d’actualité, de divertissement, pour les enfants et les jeunes seront aussi à consulter au Kiosque presse jeunesse, coordonné par le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine.

Salon du livre et de la presse jeunesse / Eric Garault pour le Salon 2019

► L’exposition « Notre usine à NOUS ! » porte d’entrée du Salon, est aussi librement ouverte à toutes et à tous. Une invitation à pénétrer au cœur de la richesse de l’illustration en littérature jeunesse.

Au cœur de la littérature pour enfants se niche une drôle de fabrique à histoires où les autrices et les auteurs écrivent, dessinent, façonnent des NOUS de toutes sortes. Dans cette Usine à NOUS, chacune œuvre à sa manière, chacun à sa façon. À partir de huit albums récemment parus, la grande exposition européenne du Salon défriche toutes les dimensions du NOUS.

► La télé du Salon ouvre à nouveau son antenne, avec une dizaine d’émissions littéraires inédites, chaque jour.

Des émissions originales avec de nombreux artistes invités, des capsules créatives, des dessins animés, des lectures…, à savourer en famille de 17h à 20h30.

► Après Gilles Bachelet en 2019 et Marie Desplechin en 2020, c’est Lucie Félix qui revêt le costume de la « Grande Ourse 2021 ».

Décernée depuis 2019 par le Salon, cette distinction vient éclairer l'œuvre d'une créatrice ou d'un créateur francophone dont l'écriture, le geste, la créativité d'une ampleur ou d'une audace singulière, marque durablement la littérature jeunesse. La « Grande Ourse » appelle à lever les yeux au firmament pour souligner ce qu’une kyrielle d’étoiles déjà installées forment ensemble comme chemin d’inspiration.

► Sans oublier, la Sélection des Pépites 2021, un prix Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions avec le soutien de Okoo, qui marque le coup d'envoi du Salon

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, c’est une manifestation littéraire majeure enracinée au cœur de ce département, mais c’est aussi de multiples initiatives déployées toute l’année pour mettre le livre, la lecture et la littérature jeunesse à la portée de toutes et tous.