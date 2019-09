Au programme de cette 4è édition : des dédicaces, des rencontres, des tables rondes, de nombreux rendez-vous avec plus d’une centaine d’auteurs de tous horizons.

Fnac Livres débute sa 4è édition le 20 septembre à la Halle des Blancs Manteaux de Paris.

Le grand événement littéraire de la Fnac accueillera une centaine d’auteurs dont Bret Easton Elis (American psycho, Glamorama, Luna park…) invité d’honneur de l'édition 2019.

Au-delà des auteurs incontournables, tous les univers seront présents avec les grandes figures de la BD, du bien-être, de la jeunesse, des sciences humaines et des personnalités du monde de la musique et du cinéma laissant une grande place à tous les genres et au livre dans sa diversité.

Salon Fnac Livres

Fnac Livres proposera des débats, des signatures et des dédicaces mais aussi des tables rondes et des rencontres, des animations jeunesses… Une grande librairie éphémère sera installée au cœur des halles avec des manifestations ouvertes à tous. Cette année, l’inauguration des Ateliers permettra au public d’assister à des entretiens avec des professionnels de l’édition, des échanges autour de différentes thématiques et des rencontres intimistes avec des auteurs...

►►► Quelques auteurs présents pour cette édition 2019 :

Kaouther Adimi, Nathacha Appanah, Jean-Baptiste Andrea, Aurélien Bellanger, Laurent Binet, Adrien Bosc, Sorj Chalandon, Jonathan Coe, Laetitia Colombani, Cécile Coulon, Bérengère Cournut, Jim Fergus, David Foenkinos, Marin Fouqué, Brigitte Giraud, Valentine Goby, Siri Hustvedt, Luc Lang, Vincent Message, Guillaume Musso, Daniel Picouly, Erik Orsenna, Mazarine Pingeot, Monica Sabolo, Colombe Schneck, Sophie Tal Men, Karine Tuil…

Le salon s’ouvrira sur la proclamation du lauréat du Prix du roman Fnac décerné par 400 libraires et 400 adhérents. Lancée en 2016, le salon Fnac Livres a remis son premier prix à Gaël Faye pour Petit Pays, puis en 2017 à Véronique Olmi pour Bakhita et à Adeline Dieudonné pour La Vraie vie en 2018.

Qui sera le grand gagnant de l’édition 2019 ?