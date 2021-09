L’édition 2021 à suivre en présentiel au Shack* à Paris et en ligne

Salon Fnac Livres © Sarah Bastin

A l'occasion de la rentrée littéraire 2021, la Fnac organise la nouvelle édition du Salon Fnac Livres à Paris.

Inauguré en 2016, le Salon Fnac Livres répond à la volonté de la Fnac de proposer au grand public un événement gratuit et ouvert à tous, à l’occasion de la rentrée littéraire, dédié au livre et à ses acteurs.

Salon Fnac Livres / Sarah Bastin

Cette année, le Salon Fnac Livres se réinvente avec un tout nouveau format mêlant des événements en public et des expériences numériques innovantes diffusées sur sa plateforme culturelle La Claque Fnac.

A cette occasion le Salon Fnac Livres s’installe dans un nouveau lieu, Le Shack, ancienne imprimerie des Editions Calmann- Levy en plein cœur de Paris.

Retrouvez près de 50 auteurs et artistes invités, parmi lesquels Christine Angot, Nathacha Appanah, Isabelle Carré, Cécile Coulon, Cyril Dion, David Diop, JoeyStarr, Guillaume Musso et Laurent Voulzy, Aldebert ou encore Raphaël Haroche...

Vous pourrez assister à des rencontres organisées avec Nancy Huston et Agnès B. autour de la collection Je chemine (Le Seuil). Antoine de Caunes présentera son récit Perso, publié chez Sonatine, et Tatiana de Rosnay présentera ses sources d’inspiration dans une création audio originale, Kobo by Fnac.

Salon Fnac Livres / Sarah Bastin

D’autres rencontres seront proposées autour de thèmes tels que le climat, les droits des femmes, la géopolitique avec Raphaël Glucksmann, Jean Jouzel, Thomas B. Reverdy...

Bastien Vivès et Martin Quenehen animeront des rencontres dessinées tout comme le tandem choc de Blacksad, Juanjo Guarnido et Juan Diaz Canalès ou encore Enki Bilal qui fascine et dérange, depuis près de trois décennies.

Toutes les rencontres avec les auteurs sont sur inscription via LaClaqueFnac.com

Plusieurs autres rendez-vous en public se dérouleront également dans certains magasins Fnac à travers toute la France.

* Shack 4 Impasse Sandrie, 75009 Paris 9