"Un riche dialogue entre deux philosophes : Judith Butler et Frédéric Worms, qui interroge le pouvoir, le corps, le soin, et le sort réservé à toutes celles et ceux dont les vies sont sacrifiées." Augustin Trapenard

la philosophe Judith Butler © Maxppp / Olivier Mehlis

La philosophe Judith Butler était l'invitée d'Augustin Trapenard à l'occasion de la parution de son livre "Le vivable et l'invivable" aux éditions PUF.

🎧 ECOUTER : Boomerang le 10 mai.