Un festival pour tous les lecteurs !

Assises Internationales du Roman ©

Comment l'enquête produit-elle de l'écriture ?

Où en est-on avec l'art de la comédie aujourd'hui ?

Comment les écrivains parviennent-ils à traduire l'intensité de l'adolescence ?

Autant de questions auxquelles tenteront de répondre écrivains, philosophes mais aussi historiens et journalistes, réunis autour de tables rondes. Parmi eux, Ian McEwan, Alice Zeniter, Erwan Larher, Philippe Jaenada, Claire Messud, Marie-Hélène Lafon, Leïla Slimani, Kossi Efoui...

►►► Découvrez la librairie des AIR !

Au programme de la librairie des AIR :

Les livres des auteurs invités, des séances de dédicaces, des animations, des livres pour l'été, des livres pour la jeunesse, les coups de cœur des libraires...

Avec Archilib, l'Astragale, Le bal des Ardents, Ouvrir l'oeil, et Rive Gauche !

Avant-première à librairie des AIR !

Rencontrez en avant-première les auteurs qui feront la rentrée littéraire de septembre. Passez une heure en leur compagnie, ils vont liront peut-être quelques extraits… Programme à découvrir en mai.

►►► Venez découvrir, entre deux tables rondes, les expositions et ateliers organisés durant les Assises !

Exposition Reliefs : une invitation au voyage

À chaque époque, sa carte et son histoire. La revue Reliefs exposera une série de cartes géographiques. Une revue dédiée à l'aventure et à la géographie. Une revue d'explorations et de rêves au carrefour de la littérature, de la philosophie et des sciences.

Le jeu de la dispute… philosophique

Participez à une dispute philosophique et devenez l’acteur d’une controverse, avec la Compagnie Balagan Système. Une affirmation, deux équipes, un tirage au sort des positions à défendre. Le temps d’un jeu, ce petit exercice de dialectique appliquée engage à épouser un point de vue qui n’est pas, à priori, le nôtre.

Cabinet d’écoute : (re)découvrir les grands textes

De grandes voix vous font entendre de grands textes tout au long des Assises… Asli Erdogan lue par Catherine Deneuve, Marcel Proust lu par Jean-Louis Trintignant, Françoise Sagan lue par elle-même, … : un moment intime avec les textes.

Les Assises Internationales du Roman, c'est aussi différents activités et ateliers organisés toute la semaine et ouverts aux petits comme aux grands !

Toute la programmation AIR ici !