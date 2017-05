Un rendez-vous littéraire international, et tellement plus encore ! Un festival pour tous les lecteurs

Assises Internationales du Roman © Villa Gillet

Depuis 2007, les Assises Internationales du Roman donnent aux écrivains, journalistes, artistes, chercheurs, scientifiques et intellectuels du monde entier une place privilégiée sur le devant de la scène culturelle.

Lundi 29 mai s'ouvrira la nouvelle édition conçues et organisées par la Villa Gillet et Le Monde, en partenariat avec France Inter et co-réalisée par Les Subsistances, avec entre autres Kamel Daoud, Roman Polanski, Isabelle Autissier, A Yi (Chine), Scholastique Mukasonga (Rwanda), Gaël Faye, Leïla Slimani, Frédéric Beigbeder, Salman Rushdie, Joseph Anton et bien d'autres encore !

Plus de 60 événements répartis dans la métropole et la région offriront aux lecteurs invétérés des temps forts avec des invités engagés comme Salman Rushdie qui inaugurera le festival par un grand entretien sur la liberté d’expression, des entretiens qui ouvriront le dialogue entre des auteurs venus de tous les horizons, des ateliers permettant de s'initier à l'écriture et à l'art de raconter... Autant de grands moments pour les amateurs du genre littéraire !

Salman Rushdie © SYRIE MOSKOWITZ

France Inter aime les livres, soutient les écrivains, accompagne les jeunes auteurs toute l’année. France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, défend tellement le livre qu’elle lui a dédié le Prix du Livre Inter qui rassemble les auditeurs de toute la France autour d’une même passion.

Pour la 11ème année consécutive, France Inter est partenaire des Assises du Roman et partage avec ses auditeurs cette passion du livre et des auteurs.