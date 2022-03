L'actrice retraverse le Tout-Paris des années 1970, celui de son adolescence plongée dans les grandes fêtes mythiques aussi bien mondaines que populaires. Elle retrace comment elle fit les 400 coups aux côtés de ses amis et de son amour fou. Le récit d’une initiation sentimentale ponctuée par ses propres blessures.

La couverture du livre "Les Enfants de la nuit" d'Eva Ionesco © Les Éditions Grasset

Le roman résumé par Jérôme Garcin

Un roman où Eva Ionesco, ex égérie des nuits parisiennes, réalisatrice de "My Little Princess" (2011) qui lui avait notamment inspiré son précédent livre "Innocence", revient sur son adolescence déjantée, droguée, sapée à la fin des années 1970, où les nuits se passent au Palace, mais aussi à Pigalle et à Montparnasse, avec son ami de collège, Christian Louboutin. Avec aussi Vincent Darré, Alain Pacadis ou encore pour un amour fou et interdit Charles Serruya, qui a 29 ans quand elle, à l'époque, n'en a que 13 ans. En arrière-fond, sa mère qui l'a photographiée nue pour des magazines et qui est convoquée par le juge pour enfants.

Frédéric Beigbeder applaudit le style très proustien de ce livre

Le journaliste et critique du Figaro salue ce nouveau roman tant Eva Ionesco résume, d'après lui, ce que beaucoup d'enfants des années 1970 ont connu, tout en abordant ses propres blessures, un sujet grave parcouru par une élégance très proustienne : "Il serait vain de considérer ce travail comme celui d'une mondaine noctambule qui raconte les années Palace, car cela serait complètement se tromper sur ce grand livre qui pourrait s'intituler "À la recherche de l'innocence perdue" et qui, à mon avis, confie quelque chose de très proustien.

Il est désormais temps de reconnaître l'importance d'Eva Ionesco parce que c'est une des premières, peut-être la première, à parler des années 1970 comme d'une période d'abus des enfants, et sans jamais se victimiser, avec toujours un regard léger, un peu snob, gouailleur tant elle décrit quand même des horreurs absolues avec innocence, et un regard presque naïf et enfantin.

Certes, il y a un "name dropping" (énumération systématique de noms) pas possible, avec énormément d'anecdotes, beaucoup de célébrités, mais pour mieux appuyer la réalité qui est qu'elle est avant tout une enfant dans un monde d'adultes, qui se libère, qui est abandonnée, qui fugue et qui s'accroche à une bande de copains la nuit pour échapper à sa mère toxique et à la DASS (Direction des Affaires sanitaires et sociales).

En résumé : la superficialité est le refuge d'une génération abandonnée

Nelly Kapriélan salue elle aussi le récit proustien de ce vieux Paris englouti

La critique des Inrock a elle aussi adoré le caractère très proustien de ce récit qui ressuscite vraiment bien, selon elle, un monde complètement englouti, et qui n'a pas duré longtemps à Paris : "c'est un récit d'une fraîcheur, d'une innocence impressionnante au sujet d'une époque au style lui-même magnifique.

Je n'ai jamais vu aussi bien décrits la fin des années 1970 et le début des années 1980. C'est tout un monde qui réapparaît avec un sens du détail complètement proustien

Elle arrive tout en même temps à se mettre en scène avec ce glamour très noir et ces mauvaises fées partout. Sans compter ces scènes fabuleuses comme celle qui se passe dans le métro avec les sapeurs africains qui se rendent à Montreuil, ou encore celle, magnifique, de ce dîner à la Coupole avec tout ce beau monde sauvé par son amitié avec Christian Louboutin et Vincent Darré".

Jean-Claude Raspiengeas catégoriquement barbé par "une littérature vaine"

Le critique admet avoir lu ce roman comme il lit du Claude Lévi-Strauss. Il a eu énormément de mal à comprendre ce qui apparaît à ses yeux comme "une peuplade, une tribu" pour laquelle il n'avait que peu de considération au départ.

"J'ai simplement retrouvé les noms des chefs de cette tribu. Pour le reste, j'aimerais y arriver, mais, entre cet abandon réel, ce tourbillon, cette initiation, cette émancipation, cet affranchissement, cette évasion, cette brutalité, cette quête de l'amour, il y a une chose qui m'a très étonné : comment, entre 11 et 13 ans, elle peut avaler autant d'alcool et de drogues en tenant toujours à peu près debout ?

J'ai trouvé ça barbant, soporifique, interminable et un peu daté

Pour être honnête, l'alcool et la drogue, je n'y arrive pas. Pour le dire de façon un peu cruelle, je trouve que c'est une littérature assez vaine qui n'intéresse que les gens qui ont approché cette peuplade. C'est une sorte de bulletin paroissial ou communal qui donne des nouvelles de la commune ou de la paroisse il y a quelques années".

J'aspire plus à la peste sur une île au début du XXe siècle qu'aux délires du Palace

Arnaud Viviant "stupéfait par la puissance littéraire de l'auteure"

Le journaliste pour la revue Transfuge admet que loin d'être un simple écrivain, Eva Ionesco s'impose comme une grande écrivaine :

Quel grand écrivain ! C'est stupéfiant, rempli de pages magnifiques et puissantes.

C'est par ailleurs un grand document sur l'amitié avec Christian Louboutin. Cette histoire d'amitié est plus forte que l'amour, c'est magnifique. Il y a une telle puissance d'évocation de ce Paris de cette époque, dans la manière dont elle décrit la Porte Dorée, le boulevard de Clichy-Pigalle, qui est magnifique.

Une puissance de description, d'évocation, un sens du dialogue, de la scène qui en font un livre absolument formidable qui me fait souvent penser à Louis Ferdinand Céline".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

10 min "Les Enfants de la nuit" d'Eva Ionesco Par Jérôme Garcin

LIRE - "Les Enfants de la nuit" d'Eva Ionesco (Grasset)

► LIVRE OUVERT | D'autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume sont à retrouver ici.

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume, réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma, littérature ou théâtre.