Que lire en cette période de confinement ? La maman de Quentin cherche des idées de mangas, Eric nous en recommande, avec de très bons arguments !

La série culte "One Piece", une bonne façon de commencer les mangas d'après Eric (et Quentin) © AFP / Joël Saget

"Vagabond"

La première recommandation est Vagabond, de Takehiko Inoué. Nous sommes au XVIIème siècle, c'est l’histoire d’un personnage qui s’appelle Miyamoto Musashi, qui était très connu à l’époque au Japon, puisqu’il était maître bushi, calligraphe, peintre, philosophe et redouble escrimeur.

Le manga se lit comme un roman d'apprentissage

Il s’agit d’ailleurs de l’adaptation d’un roman d’Eiji Yoshikawa. Le personnage principal, Miyamoto Musashi, fait en réalité l’expérience du monde et se confronte lui-même dans un Japon qui est tiraillé par les guerres et clans à l’époque.

Selon Eric, ça vaut très bien le coup d’essayer de le lire, et c’est très bien dessiné !

►►► Peut se lire à partir de 14 ans.

"Beastars"

La seconde recommandation est le manga Beastars de Paru Itagaki. Il est publié en France depuis un peu plus d’un an, et l’animé vient de sortir sur Netflix,.

Le synopsis est un peu déroutant, l’histoire se situe dans un monde où les humaines n’existent pas. Ils sont remplacés par des animaux qui vivent comme des humains : ils parlent, s’habillent, ont des métiers… ils vivent la même vie que nous. Mais eux, ne sont pas confinés !

Le manga met en avant une fracture sociale entre les animaux, avec d’un côté les carnivores, et de l’autre les herbivores. Beastars étudie la manière dont ils cohabitent ensemble dans une même société.

Une réflexion autour des inégalités sociales et le vivre ensemble.

"Beastars" est adapté en anime , saison 1, 2020 / Netflix

►►► Beastars peut être lu partir de 12 ans.

"One Piece"

Difficile de passer à côté de ce manga culte. One Piece est une fiction qui narre les aventures d’un groupe de pirates, à la recherche d’un trésor légendaire intitulé "One Piece".

La série va bientôt atteindre les 100 tomes.

One Piece est une sorte de comédie humaine à la Balzac. Le mangaka Eiichiro Oda, qui a créé cet univers, l’a rendu extrêmement cohérent.

Il se passe des choses dans les premiers tomes, qui ont une influence sur les derniers tomes, comme si dès la base, il y a déjà vingt ans, Eiichiro Oda avait tout son arc narratif !

►►► One Piece se lit à tout âge, de 7 à 109 ans (la série devrait encore durer plusieurs années !)

"Ad Astra"

Si vous aimez l’Histoire, ou que vous voulez tout simplement apprendre, Éric vous conseille vivement Ad Astra. Ce manga de Mihachi Kagano est une superbe référence. Il raconte la seconde guerre punique qui a lieu au IIIème siècle avant Jésus-Christ, et fait un focus plus particulier de l’affrontement entre Hannibal Barca, le Carthaginois, et Scipion l’Africain, le jeune général romain.

Au-delà de la stratégie militaire, ce manga permet de mettre en avant les mœurs de l’époque, la manière dont ils vivaient.

Il y a pleins de petits détails

détail de la couverture du tome 1 d'Ad Astra de Mihachi Kagano

►►► Ad Astra peut se lire à partir de 12 ans.

"Silent Voice"

Silent Voice raconte l’histoire d’un jeune garçon au collège, qui persécute une de ses condisciples parce qu’elle est sourde et muette. Il en paye le prix, quelques années plus tard : il est à son tout victime de harcèlement scolaire, et est rongé par la culpabilité. Il décide alors d’apprendre le langage des signes pour rattraper ses erreurs et se lier d’amitié avec la jeune fille jadis persécutée.

"Silent Voice" a été adapté au cinéma par Naoko Yamada en 2018 / Art House

C’est original, par le thème traité, le handicap, mais aussi celui des responsabilités que l’on peut avoir par rapport à ses actes et même, plus globalement, du vivre ensemble

L’animé est disponible sur certaines plateformes, le film est sorti en 2018 avec des graphismes très beaux et une bande originale formidable.

►►► Ce manga peut être lu à partir du collège.

"20th Century Boys"

Pour compléter la liste de recommandations, la maman de Quentin recherche un manga avec du suspense, pour se diversifier dans la lecture. Éric propose sans hésiter le manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa.

C’est un thriller où il est question de fin du monde. La narration est construite avec des flash backs, et beaucoup de références aux années 70. A noter que le titre fait référence à une chanson du groupe de rock T-Rex.

►►► À lire à partir de 14 ans et jusqu’à pas d’âge. Éric l’a découvert à 30 ans et l’a adoré !

Pour pouvoir trouver ces mangas, Éric vous propose de consulter le site jesoutiensmalibrairie.com. Vous y trouverez un moteur de recherche qui permet de voir si les librairies près de chez vous proposent des initiatives particulières : livraison, bons d’achat, clic et collecte de commandes, cagnottes de solidarité...

