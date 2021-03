« Cette reine du détournement pose sur le monde un regard décalé, et manie avec délice et humour images, textes, références, au gré d'astucieux montages. Dans ce roman-photo on trouve une débauche d’images lascives sur fond de Roland Barthes, dépravation lexicales à gogo, c’est très très chaud ! » Augustin Trapenard

Clémentine Mélois : "L'actualité est inquiétante, il faut s'en amuser !" © AFP / Joel Saget

Clémentine Mélois était l'invitée d'Augustin Trapenard pour évoquer la parution de son roman-photo "Les six fonctions de langage" aux éditions du Seuil.

🎧 ECOUTER : Boomerang le 26 février.