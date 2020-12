"On est en 1902 dans le sud des États-Unis. Deux sœurs ont été enlevées et sont contraintes à la prostitution. Leur père et leurs frères partent à cheval les délivrer dans les montagnes du Mexique. Un film gore planté dans un western… Un roman de vengeance qui se lit comme on prendrait une cuite." Nicolas Demorand

S. Craig Zahler © Maxppp / Susanna Saezepan

"Les spectres de la terre brisée" de S. Craig Zahler est disponible aux éditions Gallmeister.

Écouter les 80 secondes de Nicolas Demorand dans la matinale du 10 décembre.