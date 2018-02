C'est la spécificité de ce prix littéraire unanimement respecté : un jury populaire qui délibère sous la présidence d'un écrivain. Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, vous pouvez, dès aujourd'hui, nous envoyer votre candidature. A vos claviers.

Leïla Slimani, présidente du jury du prix du Livre Inter 2018 © Getty

La présidente : Leïla Slimani

Née au début des années 80 au Maroc, Leïla Slimani grandit à Rabat où elle étudie au lycée français. Ses parents parlent français à la maison, si bien qu'elle parle mal l'arabe. Elle reçoit une éducation qu'elle qualifie de progressiste. "Nos parents nous ont toujours dit, à mes sœurs et moi, que notre corps nous appartenaient, qu'on avait le droit d'en disposer comme on voulait. Et, en même temps, qu'on n'avait pas le droit de se promener avec un homme. Allez comprendre."

Après le bac, ses parents l'envoient à Paris. A 17 ans, elle entre en hypokhâgne, puis à Science Po. Elle est tentée un temps par le cinéma et fréquente le Cours Florent. Lucide, elle se considère comme une "comédienne médiocre" et se tourne alors vers le journalisme. Mais très vite ce métier lui apparaît "dur et chronophage".

Après quatre années au magazine Jeunes Afrique, elle choisit de se consacrer à l'écriture. Après un premier roman, Dans le jardin de l'ogre (Gallimard, 2014), dont le sujet, l'addiction sexuelle féminine, lui a été inspiré par l'affaire DSK, son deuxième roman, Chanson douce (Gallimard) est couronné par le prix Goncourt en 2016.

Lorsqu'on l'interroge sur ses influences (Bibliobs - Novembre 2017), elle parle de Tchekhov, qui "aime ses personnages" et "ne les juge jamais". Stefan Zweig, qu'elle aime tellement qu'elle est partie sur ses traces lors d'un voyage en Europe de l'est et Milan Kundera qu'elle citait en exergue de son premier roman.

Faites partie du jury

Ils seront 24 le 4 juin prochain à débattre pour désigner le 44è lauréat du Prix du Livre Inter. 12 hommes, 12 femmes et peut-être vous. Vous avez un mois pour nous envoyer votre candidature via le formulaire ci-dessous.

Quel lecteur êtes-vous ? Quelles sont vos lectures ? Pourquoi voulez-vous devenir juré du Livre Inter ?

Racontez-nous. Racontez-vous !

Prenez le temps de nous écrire longuement pour nous parler de vous et des livres qui vous accompagnent.

Le calendrier

Du mardi 13 février au mardi 13 mars inclus : réception des candidatures au jury.

réception des candidatures au jury. Jeudi 22 mars : Réunion des lecteurs de lettres en vue du choix des jurés.

Réunion des lecteurs de lettres en vue du choix des jurés. Entre le mardi 27 mars et le mardi 3 avril : annonce du nom des 24 jurés et des 10 livres en compétition.

annonce du nom des 24 jurés et des 10 livres en compétition. A partir du 4 avril : envoi des livres au (ou à la) président(e) du jury et aux 24 jurés.

envoi des livres au (ou à la) président(e) du jury et aux 24 jurés. Dimanche 3 juin : délibérations.

délibérations. Lundi 4 juin : annonce du livre primé.

