Jeudi 22 mars, c’était la réunion des lecteurs de lettres pour le choix des jurés pour le 44e Prix du Livre Inter ! 3 500 candidatures ont été reçues cette année. Une vaste entreprise de décorticage chapeautée par la présidente Leïla Slimani.

Une lettre de candidat pour devenir jury du Livre Inter 2018... © Radio France / Anne Audigier

Chaque année, les lecteurs des lettres de candidatures se retrouvent dans une salle de la Maison de la Radio, pour délibérer et pour faire leur choix parmi les lettres de candidature... Cette année, il y en avait plus de 3000 ! À la fin de la journée, il n'en restera que 24...

Le jury du Livre Inter compte 24 personnes : 12 hommes, 12 femmes, pour une parité totale.

Les membres de ce jury doivent venir de partout en France, c'est pourquoi les lettres sont classées chez nous par région.

Pour choisir qui sera dans ce jury, nous avons cherché à mieux vous connaître. Nous vous avons demandé quel lecteur vous étiez, quelles étaient vos lectures et surtout pourquoi vous pensiez pouvoir être juré du Livre Inter - en d’autres termes : votre rapport à la littérature.

Largement suivi sur Twitter hier, jeudi 22 mars, le hashtag #ParoleDeCandidat donnait le ton :

Ces lettres sont autant de témoignages sur la littérature et sur le lien entre les gens et leurs livres. Il semblerait que la lecture prenne toujours autant de place dans la vie, bien qu’on ne lise plus uniquement des livres édités en papier, mais également sur notre téléphone, notre tablette, notre e-book. Il s’agit quelquefois de regarder autour de nous, dans les transports, dans la rue. Les gens lisent encore beaucoup.

L’après-midi a commencé avec 3 500 lettres et mails à lire, classés par département. Avec quelques perles au rendez-vous :

Une présentation soignée

Chaque année, nos services reçoivent des lettres et des mails classiques. D'autres sont plus originaux et souhaitent se démarquer de manière concrète.

Des morceaux de vie

La radio reste un média intime, que l'on écoute chez soi en direct ou en podcast. Pas étonnant que l'on nous confie un peu de sa vie.

Affirmer sa différence

Des gens qui aiment les palmiers, Alexandre Dumas et Marc Levy de la même manière, c'est important. Car la littérature, ce n’est pas que les classiques.

Des candidats très appliqués et impliqués

Ce sont autant de candidats à ces 24 places de jurés pour le #LivreInter. Rendez-vous entre le mardi 27 mars et le mardi 3 avril pour savoir si vous êtes l'un des 24, et quels seront les 10 livres en lice pour le prix cette année !

Rappel du calendrier du Livre Inter 2018

Du mardi 13 février au mardi 13 mars inclus : réception des candidatures au jury.

Jeudi 22 mars : réunion des lecteurs de lettres en vue du choix des jurés.

Mardi 27 mars : annonce du nom des 24 jurés et des 10 livres en compétition dans le journal de 13h.

À partir du 4 avril : envoi des livres au (ou à la) président(e) du jury et aux 24 jurés.

Dimanche 3 juin : délibérations.

Lundi 4 juin : annonce du livre primé