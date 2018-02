Le plus grand événement dédié au livre en France : grand public, professionnels du livre et amoureux de la lecture se donnent rendez-vous au Salon Livre Paris

Livre Paris © 2018

Livre Paris est un événement littéraire de création, autour d'un fil rouge « les écrivains face au monde » et qui s’ancre dans l’actualité littéraire et éditoriale la plus récente pour faire résonner des voix fortes et engagées qui interrogent le temps présent et tentent d’écrire le monde de demain.

►►► France Inter en public et en direct du Livre Paris 2018 du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018

Du vendredi 16 au lundi 19 mars, France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, s’installe au cœur de l’un des plus grands événements européens dédié au livre avec de nombreuses émissions. Cette année, la littérature russe est l’invitée d’honneur du salon !

► Vendredi 16 mars

10h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Vive la lecture ! avec Bernard et Cécile Pivot et Christilla Pellé-Douël

14h - La tête au carré / Mathieu Vidard

Le club des Têtes au Carré avec Etienne Klein, physicien

► Samedi 17 mars

10h – On aura tout vu /Christine Masson et Laurent Delmas

Louis-Stéphane Ulysse pour Une histoire du western (Carlotta films) ; Bruno Icher pour La Quinzaine des réalisateurs : les jeunes années 1967-1975 (Riveneuve) ; Jean-François Rauger pour Samuel Fuller : le choc et la caresse (Yellow Now)

14h – CO2 mon amour /Denis Cheissoux

Guillaume Pitron pour La guerre des métaux rares (LLL) et Allain Bougrain Dubourg pour Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes (Les Échappés)

15h– La librairie francophone / Emmanuel Khérad (Enregistrement en public vendredi 16 mars, à 15h)

(Enregistrement en public vendredi 16 mars, à 15h) 20h - Babel sur Seine / Giulia Foïs (Enregistrement en public samedi 17 mars, à 15h30)

La Russie avec Thomasz Szwarovski, sommelier de Vodka Lab et Géraldine Benoit- Cervantes de 5G Kitchen

► Dimanche 18 mars

11h– On va déguster / François-Régis Gaudry

15h– Le grand atelier / Vincent Josse avec Philippe Djian

Livre Paris 2017 © AFP / William Alix AFP

►►► RENDEZ-VOUS DÉDICACE / Stand des éditions Radio France F01

► Samedi 17 mars

11h-12h30 : Christine Masson > « Aller au cinéma ou faire l’amour » (Textuel/France Inter)

> « Aller au cinéma ou faire l’amour » (Textuel/France Inter) 11h-12h30 : Laurent Delmas > « Les 100 films qu’il faut avoir vus - Cinéma, la grande histoire du 7ème art » (Larousse)

> « Les 100 films qu’il faut avoir vus - Cinéma, la grande histoire du 7ème art » (Larousse) 15h-16h : Denis Cheissoux > « L’as-tu lu mon p’tit Loup ? » (Gallimard Jeunesse/France Inter)

> « L’as-tu lu mon p’tit Loup ? » (Gallimard Jeunesse/France Inter) 15h-16h30 : Antoine Compagnon > « Un été avec Montaigne, Un été avec Baudelaire » (Les Équateurs/France Inter)

> « Un été avec Montaigne, Un été avec Baudelaire » (Les Équateurs/France Inter) 15h-16h30 : Nicolas Stoufflet > « Boîte de Jeu des 1000 euros » (Marabout/France Inter)

> « Boîte de Jeu des 1000 euros » (Marabout/France Inter) 16h30-18h : Thomas Legrand > « Chronique de l’imprévu » (Stock/France Inter)

> « Chronique de l’imprévu » (Stock/France Inter) 16h30-18h : Philippe Bertrand > « Manifeste pour demain » (Libre & Solidaire/France Inter)

► Dimanche 18 mars

12h-13h30 : François-Régis Gaudry > « On va déguster La France » (Marabout/France Inter)

> « On va déguster La France » (Marabout/France Inter) 14h-15h : Patrick Boucheron > « Un été avec Machiavel » (Les Équateurs/France Inter)

> « Un été avec Machiavel » (Les Équateurs/France Inter) 15h30- 17h : Lionel Naccache > « Parlez-vous cerveau ? » (Odile Jacob/France Inter)

> « Parlez-vous cerveau ? » (Odile Jacob/France Inter) 15h30-17h : François Morel > « Jamais la même chose » (Denoël/France Inter)

Livre Paris - Parc des Expositions - Porte de Versailles - à vivre sur France Inter, franceinter.fr et twitter @franceinter