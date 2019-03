Une programmation à 360°, riche, exigeante et diversifiée, qui invite des grands noms de la littérature d’aujourd’hui et met en lumière les auteurs et les acteurs du livre de demain.

Des rendez-vous inédits et spectaculaires qui accompagnent, partout dans le Salon, la programmation des différentes scènes et qui construisent Livre Paris, un festival littéraire à part entière !

France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, s’installe au cœur de l’un des plus grands événements européens dédié au livre.

Nouveautés 2019 : outre des émissions et des séances de dédicaces avec les journalistes / producteurs de la chaîne, France Inter propose aux auditeurs de venir assister à des rencontres avec des auteurs….

►►► Des émissions :

► Vendredi 15 mars

10h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi : Quelques livres qui font du bien avec Christine Ferniot et Guillemette Odicino

13h30 - La marche de l'histoire / Jean Lebrun : Vies posthumes d'Ambroise de Milan avec Patrick Boucheron , historien, professeur au Collège de France

15h30 - La librairie Francophone / Emmanuel Khérad (enregistrement pour une diffusion le 16 mars à 15h) avec Jean Teulé, pour Gare à Lou ! (Julliard), Thomas Gunzig pour Encore une histoire d'amour (Au Diable Vauvert) et Cali pour Cavale ça veut dire s'échapper (Le Cherche Midi) avec un live

► Samedi 16 mars

10h – On aura tout vu / Christine Masson et Laurent Delmas avec Vincent Paul-Boncour , directeur et co-fondateur de Carlotta Films, Benjamin Fogel , éditeur chez Playlist Society et Guy Astic , directeur des éditions Rouge Profond

12h - Le grand face à face / Ali Baddou

14h – CO2 mon amour / Denis Cheissoux avec Pablo Servigne et Gauthier Chapelle pour Une autre fin du monde est possible (Seuil)

► Dimanche 17 mars

11h – On va déguster / François-Régis Gaudry : Spéciale chroniqueurs avec Elvira Masson, Dominique Hutin, Antoine Gerbelle, Arnaud Daguin, Déborah Dupont et Esterelle Payany

►►► OLI, une création originale de contes pour enfants, imaginés et racontés par des auteurs contemporains – une série audio de France Inter - des séances de lecture, à l’espace jeunesse de Livre Paris, de 12h30 à 13h :

Samedi 16 mars : Zelda et les abeilles de Tatiana de Rosnay et Lucia Petite Poète de Yannick Haenel

Dimanche 17 mars : Héloïse, Artémis et le sort premium de Chloé Delaume et La chouette blanche de Monica Sabolo

►►► Des rencontres avec les auteurs autour de leur album :

Samedi 16 mars : Philippe Collin pour Le voyage de Marcel Grob

pour Le voyage de Marcel Grob Dimanche 17 mars : Le grand retour de Rendez-vous avec X en BD - La baie des cochons et La chinoise avec Patrick Pesnot, Dobbs, Grégory Charlet, Mr Fab. Une rencontre menée par Fabrice Drouelle et L’affaire Merah avec Charlotte Piret, Véronique Sturm, Antoine Mégie et Benoît Peyrucq

►►► Retrouvez les auteurs de France Inter en dédicaces à Livre Paris

Livre Paris souhaite cette année célébrer la richesse et la diversité du patrimoine littéraire européen en mettant l'Europe au cœur du salon avec une scène qui lui sera spécialement dédiée. Une exposition dévoilera les nouveaux visages de la littérature européenne. Enfin, une grande librairie présentera les œuvres d’auteurs des différents pays participants. Ce projet inédit met en lumière le dynamisme de l’édition européenne.

► Bratislava, ville à l'honneur 2019 rayonnera avec une délégation d'auteurs. La littérature slovaque est longtemps restée dans l’ombre de la littérature tchèque, mais aussi polonaise ou, plus nouvellement, ukrainienne.

► Le Sultanat d’Oman est cette année l’Invité Spécial de Livre Paris. C’est le couronnement d’une longue histoire d’échanges culturels entre Oman et la France et la reconnaissance du rôle pionnier du livre omanais dans le paysage culturel régional.

► Après Les Écrivains face au monde en 2018, Les littératures de la transgression sont cette année à l’honneur avec le second fil rouge thématique La Norme et ses limites, qui interroge la manière dont la littérature repousse, accepte ou transgresse les normes politiques, morales, sociales, éthiques, du moment. Un événement qui s’ancre dans l’actualité littéraire et éditoriale la plus récente pour faire résonner des voix fortes et engagées qui interrogent le temps présent et tentent d’écrire le monde de demain.

► Un salon à dimension internationale : Une manifestation qui valorise la présence des auteurs invités par nos partenaires internationaux en les intégrant à la programmation de chacune des scènes

► Et régional : Les Régions permettront aux éditeurs indépendants régionaux de valoriser leur production auprès d’un très large public et témoigneront du rôle qu’elles jouent en faveur du livre, de la lecture et plus largement de la culture, sur l’ensemble de notre territoire.

► Sciences pour tous : Les éditeurs du groupe Sciences pour tous du Syndicat national de l’édition organisent, comme chaque année, des rencontres pour tous les âges afin de mieux diffuser les savoirs scientifiques et découvrir les livres qui les rendent accessibles.

► Cette 39e édition est également placée sous le signe de la jeunesse, avec une programmation renouvelée, des ateliers toujours plus nombreux et diversifiés et, pour la première fois, des rendez-vous participatifs, ouverts au public, faisant la part belle aux jeunes lecteurs ainsi qu’aux auteurs et aux professionnels de demain.

Familial, festif et convivial, le Salon passionne ses nombreux visiteurs qui viennent y découvrir et acheter des livres, se laisser surprendre par des rencontres inédites avec les auteurs et par la découverte d’autres cultures.

Une programmation riche à découvrir ici !