Voici les huit auteurs à mettre dans la hotte du Père Noël cette année : Marc Dugain, Edouard Louis, Mohamed Mbougar Sarr, Christophe Donner, Anne Berest, Richard Ford, Christine Angot et Amélie Nothomb. Leurs derniers livres ont enchanté les critiques du Masque & la Plume et ont de quoi ravir votre fin d'année.

Voici les 8 livres qui ont passionné les critiques du Masque & la Plume depuis la rentrée. D'après les conseils de Olivia de Lamberterie, Frédéric Beigbeder, Arnaud Viviant, Patricia Martin, Jean-Claude Raspiengeas, Elisabeth Philippe, Michel Crépu et Nelly Kapriélian :

"La Volonté" de Marc Dugain

"Changer : méthode" de Edouard Louis

"La France Goy" de Christophe Donner

"La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr

"La Carte postale" de Anne Berest

"Rien à déclarer" de Richard Ford

"Le Voyage dans l’Est" de Christine Angot

"Premier sang" de Amélie Nothomb

"La Volonté" de Marc Dugain : "un humanisme personnel et élégant très bien raconté"

8 min "La Volonté" de Marc Dugain Par Jérôme Garcin

► Chez Gallimard

Marc Dugain retrace le destin de son père à qui il rend hommage, en dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, la volonté de son père l'a toujours inspiré.

Arnaud Viviant

"C'est un livre très fort, très personnel, extrêmement humaniste et très très bien raconté".

Frédéric Beigbeder

"Un livre très élégant et touchant".

Nelly Kaprièlan

"Dugain qui règle ses comptes avec le XXe siècle et exprime une personnalité extrêmement attachante".

"Changer : méthode" d'Edouard Louis : "une jeunesse plus littéraire que jamais"

10 min "Changer : méthode" d’Edouard Louis Par Jérôme Garcin

► Chez Seuil

L'auteur se demande comment prendre sa revanche sur mon passé, en racontant ses métamorphoses successives, de ses débuts balzaciens à Paris jusqu'à l'écrivain à succès d'aujourd'hui.

Olivia de Lamberterie

"Des pages absolument sublimes, bouleversantes presque "modianesques".

Elisabeth Philippe

"Une odyssée de transfuge absolument passionnante".

Il est plus littéraire qu'il ne l'a jamais été

"La France goy" de Christophe Donner : "d'une grande résonnance avec le présent"

10 min "La France Goy" de Christophe Donner Par Jérôme Garcin

► Chez Grasset

Christophe Donner replonge dans les lettres de son arrière grand-père et a choisi de raconter de 1880 à 1914, la montée de l'antisémitisme en France à travers ses théoriciens les plus extrémistes (Edouard Drumont, auteur de "La France juive", directeur du journal "La libre parole" ; Léon Daudet, frère d'armes de Drumont, dans sa croisade pour "la France aux Français". Ce livre brasse l'affaire Dreyfus, le scandale de Panama, les assassinats de Sadi Carnot et de Jean Jaurès.

Jérôme Garcin

Il y a un nombre d'histoires, de sous-histoires absolument incroyables. Dès le moment où on rentre dedans, on est pris !

Arnaud Viviant

Un livre d'une actualité brûlante et qui tombe à pic pour comprendre ce qu'est un polémiste.

Olivia de Lamberterie

La meilleure réponse à un certain polémiste dont on parle et qui n'arrête pas d'essayer de nous faire croire que c'était mieux avant.

"La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr : Prix Goncourt 2021

10 min "La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr Par Jérôme Garcin

► Chez Philippe Rey et Jimsaan

Un jeune écrivain sénégalais enquête sur un autre écrivain sénégalais, auteur en 1938 du "Labyrinthe de l'inhumain", à la poursuite d'un fantôme que le personnage va tenter de découvrir en voyageant à travers le monde et en traversant l'histoire, puisque dans ce roman, on croise le colonialisme, la Grande Guerre, la Shoah…

Elizabeth Philippe

"Un labyrinthe de récits qui s'emboîtent avec beaucoup de fluidité pour un vrai hommage littéraire".

Olivia de Lamberterie

Un livre vertigineux qui élève le lecteur !

Arnaud Viviant

C'est le prix Goncourt le plus littéraire depuis Mathias Enard ! On est sans arrêts surpris, c'est absolument merveilleux.

Jean-Claude Raspiengeas

Un acte de foi dans la littérature que vous relirez encore et encore.

"La Carte postale" d'Anne Berest

9 min "La Carte postale" d'Anne Berest Par Jérôme Garcin

► Chez Grasset

Un roman-enquête à partir d'une carte postale dans lequel l'auteure part à la recherche de ses aïeux morts à Auschwitz en 1942, alors fichés juifs étrangers. Voici les critiques au sujet du dernier livre Prix Renaudot des lycéens 2021.

Jean-Claude Raspiengeas

"C'est un livre formidable et terrible tout en même temps".

Olivia de Lamberterie

"Un livre bouleversant, riche, beau, intelligent".

"Rien à déclarer" de Richard Ford

6 min "Rien à déclarer" de Richard Ford Par Jérôme Garcin

► Chez L’Olivier

Pourquoi ne faut-il pas passer à côté de ce recueil de 10 nouvelles très cosmopolites et très mélancoliques ?

Jérôme Garcin

Un style volontairement simple et sans préciosité.

Olivia de Lamberterie

"Des situations complètement inattendues. Ce livre, c'est la vie. C'est extraordinaire".

Elizabeth Philippe

Une écriture majeure et un style magnifiquement rendu.

"Voyage dans l'est" de Christine Angot" : l'évènement de la rentrée

11 min "Le Voyage dans l’Est" de Christine Angot Par Jérôme Garcin

► Chez Flammarion

Christine Angot revisite le drame dont elle a été victime adolescente, et qu'elle a déjà abordé par le passé : l'inceste. Elle raconte comment son père avait abusé d'elle, l'impasse dans laquelle elle s'est retrouvée à devoir céder à cet homme dont l'emprise était telle qu'elle a attendu d'avoir 28 ans pour en finir et ne plus jamais voir son père.

Nelly Kaprièlan

"On assiste au moment où Christine Angot devient Christine Angot".

C'est un livre miroir de toute son œuvre […] Il y a des dialogues hallucinants. Elle cultive un vrai art du dialogue

Frédéric Beigbeder

C'est d'une sobriété implacable et très violente

"On est dans une ambition littéraire authentique. C'est un art du souvenir prodigieux".

Olivia de Lamberterie

"C'est un livre sidérant, glaçant et extraordinaire […] qui pose une vraie question sur le statut de la victime et ses stratégies de survie".

Arnaud Viviant

"Il y a un rétablissement de la vérité de l'inceste, et de la réalité du talent d'écrivain de Christine Angot".

"Premier sang" d'Amélie Nothomb : un traité de survie réalisé avec élégance

8 min "Premier sang" d'Amélie Nothomb Par Jérôme Garcin

► Chez Gallimard

Amélie Nothomb fait revivre la mémoire de son père, Patrick Nothomb, mort d'une rupture d'anévrisme, le 17 mars 2020, premier jour du premier confinement. Elle raconte son enfance désargentée, le paternalisme implacable de son grand-père. Un livre qui se termine avant sa propre naissance.

Jérôme Garcin

"C'est sans nul doute son roman le plus personnel".

Frédéric Beigbeder

"C'est très très beau !"

Nelly Kaprièlan

Je rencontre enfin Amélie Nothomb […] et avec un phrasé extrêmement élégant.

Olivia de Lamberterie

"C'est une sorte de traité de survie".

