La première édition du Festival littéraire organisé par les titres du groupe Le Monde : Le Monde, L'Obs, Télérama, et France Inter.

MOT pour mots © Le Monde, L'Obs, Télérama et France Inter

Parce qu'il n'a jamais été aussi important de se retrouver, le groupe Le Monde : Le Monde, L'Obs, Télérama, et France Inter fêtent la littérature avec un festival, MOT pour mots, autour des auteurs :

plus de trente rencontres, tables rondes, master class, lectures,

des émissions de France Inter en public*,

et une centaine d'auteurs et d'autrices qui viendront à la rencontre du public pour des signatures.

► UNE FÊTE DÉDIÉE AUX LIVRES

"Dans une conjoncture pour le moins incertaine, L’Obs, Télérama, et Le Monde associés à France Inter font le pari de créer une nouvelle fête littéraire gratuite, dans un lieu central, dans les librairies et sur les ondes, après une année d’isolement et de contraintes. Notre envie est à la fois simple et ambitieuse : offrir une perspective heureuse à nos lectrices et nos lecteurs, aux autrices et aux auteurs, et à leurs éditeurs, et inventer un endroit chaleureux, ouvert au public, où nous pourrions l’espace d’un week-end, parler et vivre la littérature."

Louis Dreyfus, Président du Directoire, Groupe Le Monde

► RADIO ET LIVRE VONT SI BIEN ENSEMBLE

"Aujourd’hui, plus de 20 heures sont consacrées au livre chaque semaine sur l’antenne de France Inter avec le succès que l’on sait, un succès qui accompagne aussi le développement des podcasts littéraires à destination des tout jeunes comme Oli, Bestioles et Les Odyssées ou de coéditions à succès telle que la série Un été avec… Que l’on ne présente plus. Quoi de plus réjouissant alors que d’imaginer cette joyeuse équipée entre lecteurs, auteurs, libraires, éditeurs et journalistes pour célébrer la place essentielle du livre dans nos vies. "

Laurence Bloch, Directrice de France Inter

►►► France Inter en public depuis le Festival avec plusieurs rendez-vous * :

► Samedi 5 juin

7h50 : "L'invité" de Patricia Martin

"L'invité" de 15h-17h : "Le temps d’un bivouac XXL" de Daniel Fiévet (en public et en direct de la Grande Halle)

► Dimanche 6 juin

11h-12h : " On va déguster " de François-Régis Gaudry (en public et en direct de la Grande Halle)

" de (en public et en direct de la Grande Halle) 15h-17h : " Le grand atelier " de Vincent Josse (en public et en direct de la Grande Halle)

" de (en public et en direct de la Grande Halle) 17h-18h : "Barbatruc" de Dorothée Barba (enregistré en public de la Grande Halle, le samedi, à 11h)

►►► Retrouvez les livres France Inter présentés sur place et proposés aux libraires

Femmes puissantes de Léa Salamé, ed. Les Arènes - France Inter

ed. Les Arènes - France Inter Un été avec … collection, ed. Les Equateurs – France Inter

Un été avec Homère, Ed. Les Equateurs – France Inter

Grand bien vous fasse ! - La revue Prisma – France Inter

Le goût de nos mères d’ Eva Bettan , ed. Stock – France Inter (en dédicace le 06.06.21 à 12h)

, ed. Stock – France Inter (en dédicace le 06.06.21 à 12h) Sur les routes de la musique d’ André Manoukian , ed. Harper Collins – France Inter (en dédicace le 05.06.21 à 16h)

, ed. Harper Collins – France Inter (en dédicace le 05.06.21 à 16h) Les Odyssées de Laure Grandbesançon , ed. Les Arènes - France Inter (en dédicace le 05.06.21 à 12h)

, ed. Les Arènes - France Inter (en dédicace le 05.06.21 à 12h) L’intelligence du vivant de Fabienne Chauvière , ed. Flammarion – France Inter

, ed. Flammarion – France Inter Une histoire et Oli, ed. Michel Laffon – France Inter :

- Opaque et Opaline d’Alex Vizorek

- Le renard et le poulailler de Guillaume Meurice

- Le téléphone du Père Noel de François Morel

- Les bonnes résolutions du Père Noel de François Morel

Ma vie est un sport d’équipe de Laetitita Bernard, ed. Stock – Radio France

ed. Stock – Radio France Sapiens de Yuval Noah Harari , ed. Albin Michel – France Inter

, ed. Albin Michel – France Inter Affaires sensibles de Fabrice Drouelle, ed. Gründ - France Inter

