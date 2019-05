Avant de publier la suite de "Little Tulip" à l’automne, le dessinateur propose une exposition autour de l’artiste de la renaissance et la géométrie sacrée, mais aussi un retour de son personnage Jérôme Moucherot sur la piste du bien-être, et la réédition de "Face de lune", un livre écrit avec Alejandro Jodorowsky.

Couverture de l'un des catalogues de l'exposition "Le petit Léonard décodé" par François Boucq et la couverture du Tome 6 de "Jérôme Moucherot" par François Boucq © Editions i / Le Lombard

Les aventures loufoques et moqueuses de Jérôme Moucherot

Chapeau et costard léopard, stylo entre les narines, Moucherot, l’aventurier fétiche de François Boucq revient pour partir à la quête de… lui-même ! Bien décidé à répondre à la question existentielle « qui suis-je ? », Jérôme Moucherot commence par faire demi-tour : il a oublié son portefeuille.

Dans sa recherche introspective, ses pensées deviennent réalité au risque de tomber sur une « meute de secrétaires nymphomanes »… Comme la quête de soi est difficile, Moucherot, double outrancier de l’auteur depuis 1984, s’adjoint un coach… diabolique. On le suit dans ses péripéties narcissiques, folles, et comme toujours superbement dessinées qui associent géométrie, simplicité, puis foisonnement, préhistoire, clins d’œil à d’autres œuvres et humour.

L’idée de se moquer de cette quête obsessionnelle du bien-être, aujourd’hui trustée par certains secteurs de l’édition, vient d’une visite sur un Salon du livre au Canada. François Boucq avait alors noté la place incroyable des ouvrages consacrée à la recherche de soi.

Détail d'une planche du tome 6 de Moucherot par François Boucq / Le Lombard

Et vous François Boucq, où en êtes-vous avec cette question ?

Le dessinateur répond : « Mon coach à moi, c’est la BD ! Elle a des vertus analogues : on projette tout ce qui nous passe par la tête sur des personnages qui vont être des véhicules de nos errements ou de nos découvertes. Et s’il y a une fantaisie dans le 9e art, il y a aussi une rigueur : on ne peut pas faire de la BD si on ne se met pas à sa table à dessin tous les jours. Un peu comme un bouddhiste qui se mettrait en méditation 6 heures par jour.

C’est un jeu de l’esprit quand on se dit : « ce personnage va aller à la découverte de lui-même ». On le lance et les péripéties surviennent. Il n’y a plus qu’à dérouler une sorte de logique, des circonstances entraînent d’autres circonstances. Un peu comme la recherche de soi. »

Regarder quelques pages des aventures de Jérôme Moucherot :

Les Aventures de Jérôme Moucherot : une quête intérieure tout en extérieur, histoire de ne pas salir chez soi de François Boucq est paru aux éditions du Lombard

Couvertures des deux tomes de Face de lune par François Boucq et Alejandro Jodorowsky, la couverture du Tome 6 de Jérome Moucherot et du catalogue de l'exposition "Le petit Léonard décodé" / Editions I / Le Lombard

Quand Boucq croque Léonard

Egalement dans l'actualité de François Boucq, une exposition sur Leonard de Vinci, qu’il a régulièrement croqué, au Musée de la franc-maçonnerie du 11 mai au 6 octobre. Féru de géométrie sacrée basée sur l’utilisation du nombre d’or, François Boucq a étudié entre autres la Cène du peintre de la renaissance…

Comment j’ai dessiné Leonard de Vinci, la leçon de dessin de François Boucq :

"Face de lune", à nouveau visible

François Boucq réédite également Face de Lune livre en deux tomes écrit avec Alejandro Jodorowsky dans les années 1990 mais terriblement contemporain. L’histoire d’une île-dictature Damnuestra qui met face à face un dictateur et un personnage sans visage… Entre les deux, des rebelles. A sa parution, les tsunamis n’étaient pas aussi célèbres… François Boucq avait dû chercher de la documentation.

Dans cet ouvrage, une vague reconstruit une cathédrale : la définition de la cathédrale par François Boucq pour Culture prime :