Le prix Nobel de Littérature 2014, Patrick Modiano, publie son 30ème roman, "Chevreuse". On y retrouve les mêmes silhouettes interlopes, les mêmes lieux, le même jeune homme, futur écrivain, que dans plusieurs de ses romans. Modiano, discret et rare dans les médias, a bien voulu accorder un entretien à France Inter.

Patrick Modiano en février 2020 © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages

Patrick Modiano reçoit chez lui, un appartement lumineux, haut de plafond, près du jardin du Luxembourg. Son attachée de presse avait prévenu : “Je serai là au début, il préfère.” Rencontrer la presse n’est pas l'exercice favori de l’écrivain, il ne s'y prête qu’avec réticence. La présence d’une personne connue le rassure.

En réalité, dès que nous sommes installés, elle s’éclipse.

Nous voilà donc dans le bureau de Modiano (murs tapissés de livres, table de travail, vaste canapé rouge) pour évoquer “Chevreuse”, son nouveau roman. On y croise certains personnages déjà rencontrés dans d’autres de ses livres, des rues familières, la maison de la région parisienne où il a vécu enfant pendant quelques années, avec des adultes auxquels ses parents l’avaient confié.

Un univers connu de ses lecteurs fidèles. “Je me suis aperçu que j’écrivais pratiquement toujours le même livre", confie l’écrivain à France Inter. "Les romans changent de titre, mais on pourrait supprimer les titres et cela ferait un seul livre. Un peu comme une musique où il y a des motifs qui reviennent et forment un tout. “

"Le passé est une masse d'oubli d'où ressurgissent quelques petites bribes"

Dans “Chevreuse”, Jean Bosmans, le personnage principal, se souvient de drôles de gens, une faune interlope aux noms très modianesques (Michel de Gama, Martine Hayward, Rose-Marie Krawell, René-Marco Hériford, etc.), qu’il fréquentait jeune homme dans les années soixante. Ces gens, qui sont-ils vraiment ? Pourquoi lui donnent-ils l’impression qu’ils savent des choses de son passé ? Pourquoi l’entraînent-ils, l’air de rien, sur les lieux de son enfance ?

Il y a chez Modiano une épaisseur du temps où la mémoire est enfouie. “J’ai toujours pensé que le passé, ou le temps qui s’écoule, est une masse d’oubli où ressurgissent quelques petites bribes. Ce qui occupe la mémoire, c’est un nuage d’oubli. Évidemment, il y a de temps en temps des petites bribes, des éclats qui remontent à la surface mais la principale matière, c’est quand même l’oubli.“

Ces éclats de souvenirs peuvent être des objets (une montre, un agenda, une boussole), la sonorité d’un nom ou des lieux précis. Le narrateur a beau se tenir à la lisière de la réalité et du rêve, être une sorte de “somnambule” ainsi qu’il l’écrit dans “Chevreuse”, son exigence de précision n’en n’est pas moins grande. “Les lieux que j’évoque, je les ai connus. La vallée de Chevreuse, un village pas très loin de Paris, un appartement vers la porte d’Auteuil. Mais avec la distance des années, cela devient comme une espèce de pays complètement onirique. J’ai toujours pensé que pour faire sentir une atmosphère romanesque, presque imaginaire, il fallait s’appuyer sur des détails très précis. C’est comme dans certains tableaux surréalistes. On prend une rue qui peut paraître banale, à force de l’observer, cela devient presque surréel."

“Je voulais traduire ce qui se passe chez quelqu’un qui écrit"

Chez Modiano, les personnages, les situations ont toujours, dans un premier temps, une apparence de normalité. Très vite, cependant, ils se nimbent de mystère et prennent même une tonalité inquiétante. Souvent, ce malaise flottant, cette peur, remonte aux années d’enfance. “Je voulais traduire ce qui se passe chez quelqu’un qui écrit et qui s’inspire de personnages qu’il a peut-être côtoyés dans le passé. Tous ces gens qui l’inquiétaient ou qui lui faisaient peur dans son enfance, un écrivain les neutralise en se servant d’eux pour les mettre dans un roman. Ils ne deviennent plus que des fantômes, comme s’ils étaient passés dans un monde parallèle.”

Mais il y a aussi un Modiano joyeux, qui s’amuse en écrivant, qui glisse dans ses livres, depuis quelques années, une pointe d’autodérision. “Chevreuse” prend par moments des allures de thriller à la recherche d’un souvenir d’enfance qu’on avait oublié. Le voilà donc qui improvise une série de titres possibles pour le roman que le lecteur tient entre les mains. "Les Rendez-vous de Saint-Lazare", "Les Mystères de l’hôtel Chatham", "La Vie secrète de René-Marco Heriford"... “Quelquefois, on se moque un peu de soi-même. Comme quelqu’un qui a une vision ironique sur le fait d’écrire.”

Aurait-il pu mal tourner s’il n’était pas devenu écrivain ? Il réfléchit un instant avant de répondre, il nuance. “Comme je ne poursuivais pas d’études très précises et que je n’avais pas d’environnement familial précis, j’étais dans une sorte d’incertitude. Je sentais qu’il fallait que je commence quelque chose, sinon je courais le risque d’être ballotté. Mais en même temps, c’était quelque chose d’assez naïf, parce qu’on écrit mais il faut encore que le livre soit satisfaisant, puisse être publié. C’est un coup de dés.”

Dans "Chevreuse", comme dans "Encre sympathique", Modiano fait entrer le lecteur dans son atelier d’écriture. Il glisse dans ses pages, cela ne surprendra personne, un éloge du silence. “J’ai toujours été attiré par le fait de supprimer beaucoup de choses dans ce que j’écrivais, pour faire des espèces de trous de silence. Certains écrivains peuvent avoir un style baroque. Moi, ma pente naturelle est de supprimer beaucoup de choses, de faire des ellipses. En littérature, il faut qu’il y ait des trouées de silence. Quand il y a trop de choses, le lecteur risque d’être étouffé. Il faut lui laisser un espace. C’est lui-même qui achève le livre, en fait. “

Sur ceux qui veulent réhabiliter Pétain : "Ils ne savent pas de quoi ils parlent"

L’heure tourne. Il parle depuis plus de quarante minutes déjà. On a peur de le lasser. Aussi, risque-t-on une question d’actualité pour clore l’entretien. Comment l’auteur de "Dora Bruder", celui que le jury du prix Nobel a distingué “pour son art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l’Occupation”, comment cet homme réagit-il devant les tentatives de réhabilitation, au moins partielle, du régime de Vichy ? Dans "Dora Bruder", il cite des extraits des lettres envoyées aux autorités par des proches inquiets de personnes arrêtées parce que juives. “C’était des lettres déchirantes", commente sobrement Modiano. "Elles étaient envoyées à la Préfecture de Police, au maréchal Pétain, même. Et elles n’avaient pas de réponse. J’en cite quelques-unes, mais si on les rassemblait toutes, on verrait..." Un silence. "Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne doivent pas très bien connaître l’Histoire des années d’Occupation. Ou alors ce sont des politiciens, ils le font avec des arrières-pensées politiques. Mais il suffit de lire les documents, parce que les archives sont ouvertes maintenant. Ils verront ce que c’était vraiment. Il n’y a plus aucune ambiguïté là-dessus.”

Avant d’éteindre le micro, on lui fait remarquer l’absence de notice biographique au dos de son livre. Pas de date de naissance, pas de mention de son prix Nobel. Comme s’il était tenté, à l’instar de certains de ses personnages, de s’effacer, de disparaître. Comme si toutes ses distinctions, ses décorations, étaient trop pesantes pour lui. Il rit. Il en convient. “C’est vrai !", s’exclame-t-il amusé. "C’est vrai ce que vous dites ! Quand on vieillit, cela devient de plus en plus lourd. Là, [le fait de supprimer les éléments de biographie, NDLR], cela donne un peu de courage, pour continuer. Un peu de légèreté.”

Au fond, Patrick Modiano n’est pas cet écrivain de 76 ans couvert d’honneurs. Il est pour toujours ce beau jeune homme d’une vingtaine d’années qui erre dans les rues de Paris.