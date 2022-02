L'auteur de "Leurs enfants après eux", lauréat du prix Goncourt 2018, revient avec un roman plus fort, plus intime, sur fond d'allers-retours sensibles entre le passé et le présent. Il fait entendre la voix d'une France régionale rarement visible dans la littérature contemporaine et a ému l'ensemble de nos critiques.

L'écrivain Nicolas Mathieu salué à l'unanimité par les critiques du Masque & la Plume © AFP / Ulf Andersen / Aurimages

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Mathieu retrouve ici la Lorraine de "Leurs enfants après eux", prix Goncourt 2018 avec deux personnages principaux et, là encore, une apparente dichotomie avec Hélène, bientôt 40 ans, qui vit désormais à Nancy après avoir réussi à Paris, mais qui a perdu ses illusions dans un cabinet de consulting où le sexisme est monnaie courante. Puis Christophe, qui, lui, n'a jamais quitté le pays où il a grandi avec Hélène, mais sans se soucier de réussite, il vend de la bouffe pour chien, rêve de reprendre le hockey de ses 16 ans et croit encore que tout est possible.

Leur histoire se déroule en 2017, à la veille d'une élection présidentielle dans une France rythmée par les "Lacs du Connemara".

Arnaud Viviant salue de "vraies surprises et une magnifique retranscription de la réalité des Territoires"

"Un livre très long, certes, mais qui réserve quelques surprises, notamment les chapitres sur l'adolescence. En le lisant, j'avais l'impression d'être dans le dernier film de Paul Thomas Anderson que j'ai trouvé très surfait…

Je suis circonspect mais, en même temps, il y a des trouvailles d'écriture surprenantes

Nicolas Mathieu s'est annexé un territoire, le Grand Est, comme La Provence appartenait à Jean Giono. Ce qu'il raconte sur les fusions des régions en fait un grand écrivain".

Il essaie de faire un vrai roman, avec de vrais personnages en entretenant une explication un peu systémique

Patricia Martin l'a lu sans aucun essoufflement

"Ce livre m'a beaucoup plu. Cette France de l'entre-deux, celle des gilets jaunes notamment, qui éprouve une angoisse du lendemain absolument terrible, il la décrit très bien.

C'est un maître pour retranscrire les lézardes de la vie, pointant l'invisible réalité. Il a l'art des situations

Ses personnages sont façonnés à la fois par une espèce de désenchantement et par des scènes d'amour, un attachement vital, un désir entre les uns et les autres absolument extraordinaire".

Je l'ai lu sans aucun essoufflement

Jean-Claude Raspiengeas : "il faut absolument le lire !"

"Je l'ai lu d'une traite. Ce n'est pas le romancier des classes sociales, c'est le romancier de la classe sociale. C'est aujourd'hui un des rares à faire entendre la voix d'une France qu'on n'entend pas dans la littérature contemporaine, ou trop peu, ou de trop loin.

Il parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il voit, d'où il vient, ce qui donne un accent d'authenticité à ses livres qui me touche beaucoup. C'est un observateur extrêmement précis, décapant, très juste dans son regard qui sait parfaitement bien malaxer l'intime et le social. Il promène le roman comme un miroir le long du chemin et attrape tout ce qu'il voit.

Sur l'histoire des régions, je lui voue une très grande reconnaissance. Aujourd'hui, on est submergé par le mot "les territoires" qui ne veut absolument rien dire, c'est un concept désincarné qui ne suscite aucun imaginaire".

C'est un grand romancier de la France contemporaine et de cette partie de l'espace restée un peu dans l'ombre de ce pays. Il faut absolument le lire !

Elisabeth Philippe regrette "un roman social trop démonstratif, qui en alourdit la lecture…"

"C'est un livre qui m'a un peu mise en colère car si Nicolas Mathieu a un talent indéniable, je trouve que, là, tout est un peu trop démonstratif et grandiloquent. Comme le refrain assez lourdingue de Michel Sardou…

Il y a quelque chose de très intéressant dans cet aller-retour entre le passé et le présent, entre l'adolescence des protagonistes et leur présent. Nicolas Mathieu est vraiment très doué pour raconter l'adolescence.

Mais le tout est parasité, étouffé par toutes les problématiques que Nicolas Mathieu veut embrasser, comme s'il voulait éditorialiser toutes les dimensions de la société… Ce qui donne des pages assez pénibles à lire, des passages très longs avec trop d'effets, et une écriture remplie de plein de formules malignes…"

Il veut faire un grand roman social mais qui, au bout d'un moment produit un trop-plein…

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

10 min "Connemara" de Nicolas Mathieu Par Jérôme Garcin

📖 LIRE - "Connemara" de Nicolas Mathieu (Actes Sud)

► LIVRE OUVERT | D'autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume sont à retrouver ici.

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume, réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma, littérature ou théâtre.