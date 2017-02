"Prévert n’est pas un poète" de Christian Cailleaux et Hervé Bouhris : l’intégrale de la biographie en BD de Jacques Prévert est publiée chez Dupuis.

Détail de la couverture Prevert n'est pas un poète de Christian Cailleaux et Hervé Bouhris © Coll Aire Libre - Dupuis

« Prévert n’est pas un poète », parce qu’il ne peut être résumé à ça. Dans le premier opus publié en 2014, on avait laissé l’artiste potache, fêtard, provocateur qui, proche de la trentaine, s’était frotté aux surréalistes. On découvre dans cette intégrale la suite : engagé avec la troupe de théâtre d’Octobre, il s’embarque dans un voyage en URSS. Il y découvre l’envers du décor soviétique. Et ne cache pas sa déception, ce qui lui vaut quelques ennuis sur place avec son « guide »…

Christian Caillaux et Hervé Bouhris continuent de raconter de façon élégante, et futée, la vie de Jacques Prévert. Le poète, mais aussi le scénariste, le parolier, le dialoguiste à la filmographie impressionnante. Il débute au cinéma avec L’affaire est dans le sac, et signe les scénarios de monuments comme Le Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir (1936), Quai des brumes de Marcel Carné (1938) et Les Enfants du paradis (1945)… Il devient très vite ami avec le comédien qui va porter le réalisme poétique à l’écran : Jean Gabin.

Prèvert se révèle intéressant aussi comme artiste engagé. Anticlérical, antimilitariste, antifasciste et de nature mélancolique, il n’hésite pas à menacer de se jeter par la fenêtre suite à l’échec du Front populaire. Pendant la guerre, il protège le décorateur Alexandre Trauner et le compositeur Joseph Kosma, tous deux juifs…

On apprend beaucoup des pages très belles de ce Prévert truffées d’anecdotes qui rendent le récit vivant. Surtout cette biographie ultra fouillée, riche, dense, souligne la modernité de ce grand homme mort il y a 40 ans, tout juste.

