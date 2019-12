Un décor de montagne, une femme dans un tournesol, un psy et son patient, des animaux qui parlent, un détective anglais, une scène de western... Alors que le titre primé en 2020 sera révélé dans l’émission Popopop le 9 janvier 2020, découvrez pour patienter les six dessins envoyés par les auteurs déjà sélectionnés.

Dessins réalisés par les six finalistes du Prix BD FNAC France Inter : AJ Dungo, Thimoté Le Boucher, Juanjo Guarnido, Felix Delep, Benoit Dahan, Gastine © Casterman, GLénat, Delcourt, Ankama, Grand Angle/ Prix BD Fnac France Inter

Pour rappel, le jury dirigé par Antoine de Caunes et composé de spécialistes BD de France Inter, et de la FNAC doit choisir parmi une liste de six titres sélectionnés par un jury de lecteurs et d’auditeurs le lauréat 2020 du Prix BD Fnac France Inter :

"Les Indes fourbes" d'Alain Ayroles et Juanjo Guarnido, paru chez Delcourt

"Juanjo Guarnido était depuis toujours fasciné par ce classique de la littérature espagnole qu’est le Buscon. Alain Ayroles, de son côté, envisageait de narrer les errances d’un Don Quichotte au Nouveau Monde. Lorsqu’ils commencèrent à réfléchir à un projet commun, l’idée d’un récit picaresque original, prenant sa source dans les premières aventures de Pablos, s’imposa comme une évidence. On attendrait le dessinateur de Blacksad et le scénariste de De cape et de crocs dans un registre animalier, mais si Les Indes fourbes foisonnent de bêtes de tout poil, aucune d’elles ne parle... pas même les perroquets ! À la fois sérieux et burlesques, dessin comme texte animent une histoire qui mêle farce et tragédie, un récit baroque – au sens propre – parcouru par un puissant souffle épique."

Découvrez le dessin de Juanjo Guarnido :

Dessin de Juanjo Guarnido pour "Les Indes fourbes" avec Alain Ayroles paru chez Delcourt / Dessin pour le Prix BD FNAC France Inter

"Le Patient" de Thimoté Le Boucher, chez Glénat

« J’ai peur tout le temps. Même du mouvement des oiseaux sur les branches. » La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène d’horreur : toute sa famille a été assassinée... 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l’unique survivant du « massacre de la rue des Corneilles », se réveille d’un profond coma. L’adolescent de 15 ans qu’il était au moment des faits est aujourd’hui un jeune homme de 21 ans.... Après le remarqué Ces jours qui disparaissent, Timothé Le Boucher revient avec un ouvrage témoignant une nouvelle fois de sa science narrative exemplaire. S’inscrivant dans une veine plus réaliste, Le Patient est un thriller psychologique prenant et surprenant, laissant entrevoir quelques-uns des thèmes de prédilection de l’auteur : le rapport à l’autre, la notion du temps qui passe, de l’identité et de la mémoire."

Découvrez le dessin de Timothé Le Boucher :

Le dessin de Thimoté Le Boucher pour "Le Patient" chez Glénat / PRIX BD FNAC France Inter

"In Waves" d'AJ Dungo paru chez Casterman

« Quand je serai partie, je veux vivre à travers ton art. » AJ Dungo lui avait promis. Kristen est décédée le 22 février 2016, à l’âge de 25 ans, alors que l’artiste finissait son dernier semestre à l’université. « J’aurais voulu pouvoir passer plus de temps avec elle, mais elle voulait me voir obtenir mon diplôme. C’est pour elle que j’ai continué les trois mois qu’il me restait à l’école » confie-t-il. En 2007, la jeune fille perd une jambe après que lui est diagnostiqué un cancer des os. De traitement en rechute, la maladie finit par l’emporter. Dans l’album, les aplats en bichromie turquoise unissent la tristesse du lit d’hôpital à l’immensité mélancolique de l’océan, dans le rythme des cases et le mouvement des vagues."

Découvrez le dessin d'AJ Dungo :

Le dessin d'AJ Dungo pour "In Waves" paru chez Casterman / Dessin pour le PRIX BD FNAC France Inter

"Dans la tête de Sherlock Holmes", Tome 1, Tome 1 "L'Affaire du ticket scandaleux" de Benoit Dahan et Cyril Liéron chez Ankama

"« Quand je serai partie, je veux vivre à travers ton art. » AJ Dungo lui avait promis. Kristen est décédée le 22 février 2016, à l’âge de 25 ans, alors que l’artiste finissait son dernier semestre à l’université. « J’aurais voulu pouvoir passer plus de temps avec elle, mais elle voulait me voir obtenir mon diplôme. C’est pour elle que j’ai continué les trois mois qu’il me restait à l’école » confie-t-il. En 2007, la jeune fille perd une jambe après que lui est diagnostiqué un cancer des os. De traitement en rechute, la maladie finit par l’emporter. Dans l’album, les aplats en bichromie turquoise unissent la tristesse du lit d’hôpital à l’immensité mélancolique de l’océan, dans le rythme des cases et le mouvement des vagues."

Un diptyque étonnant, qui ravira tout autant les amateurs d’énigme que les fans de l’univers de Sherlock Holmes. Benoit Dahan et Cyril Liéron imaginent une enquête inédite du célèbre détective de Baker street. Une récit graphique conçu comme une gigantesque fresque cérébrale."

Découvrez le dessin de Benoit Dahan et Cyril Liéron :

Le dessin de réaction à la sélection pour le PRIX BD FNAC France Inter des auteurs de "Dans la tête de Sherlock Holmes", Tome 1, Tome 1 "L'Affaire du ticket scandaleux" de Benoit Dahan et Cyril Liéron chez Ankama / Ankama

"Le Château des animaux", Tome 1, Miss Bengalore, de Félix Delep et Xavier Dorison chez Casterman

"Dans ce château transformé en ferme, les humains ont déserté, laissant les lieux à l’abandon. Livrés à eux-mêmes, les animaux du château ont fondé une république afin de pérenniser leur liberté nouvellement acquise. Cependant, la loi du plus fort n’a pas tardé à s’imposer. Silvio, le taureau, règne en tyran et fait respecter l’ordre (son ordre) par une milice de chiens cruels. La révolte gronde mais elle est réprimée dans le sang. Jusqu’au jour où un rat de passage vient conter d’étranges et subversives histoires…"

🎧 ECOUTER | Une histoire inspirée de la Ferme des animaux de Georges Orwell. Ecouter sur France Inter, La Marche de l'histoire consacrée à Orwell

Découvrez le dessin de Felix Delep :

Le dessin de Félix Delep tiré du "Château des animaux", Tome 1, Miss Bengalore, avec Xavier Dorison chez Casterman / Dessin pour le prix BD Fnac France Inter

"Jusqu'au dernier" de Felix et Gastine chez Grand Angle

"Accompagné de Benett, un jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu’à l’éventualité d’avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d’une bande d’Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett… Un Western crépusculaire magistral à l'heure des derniers cowboys."

Découvrez le dessin de Gastine :

Un dessin de Gastine dessinateur de "Jusqu'au dernier" avec Felix chez Grand Angle © Radio France / Dessin pour le Prix BD FNAC France Inter

►►► Lire aussi : Les six titres en lice pour le Prix BD FNAC France Inter 2020 et le lancement du Prix en octobre

Prix BD FNAC France Inter © Radio France / France Inter

Les membres du jury