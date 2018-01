Le Jury était composé de : Nicolas Demorand, Augustin Trapenard, Ilana Moryoussef, Anne-Julie Bémont pour France Inter et Marie-Laure Delorme, Laëtitia Favro, Alexandre Fillon pour Le Journal du Dimanche.

Paul Auster 4321 chez Actes Sud © Prix du Livre étranger 2018 France Inter / le JDD

Le nom du lauréat a été dévoilé, ce jeudi 11 janvier 2018, dans le 18/20 de Fabienne Sintès. Le lauréat, Paul Auster, sera l’invité d’Augustin Trapenard dans Boomerang, le vendredi 12 janvier à 9h10.

Feuilletez les premières page de "4321" :

Paul Auster est un écrivain américain né en 1947 dans le New Jersey. De 1965 à 1970, il étudie les littératures française, anglaise et italienne à Columbia University où il obtient un Master of Arts. Il publie à cette époque, des articles consacrés essentiellement au cinéma dans la Columbia Review Magazine.

De 1971 à 1975, il s’installe à Paris et, en connaisseur attentif de notre langue, il traduit Dupin, Breton, Jabès, Mallarmé, Michaux et Du Bouchet. Unearth, son premier recueil de poèmes paraît aux Etats-Unis en 1974, puis en France en 1980, aux éditions Maeght. Sa Trilogie new-yorkaise, constituée de Cité de Verre (1987), Revenants (1988) et La Chambre dérobée (1988), paraît chez Actes Sud et connaît un succès immédiat. Suivront des essais, des recueils de poésie et de nombreux romans, dont Moon Palace (1990) ou encore Léviathan qui obtient en 1993 le Prix Médicis étranger. Paul Auster a aussi écrit des pièces de théâtre dont Laurel et Hardy vont au paradis, jouée au Théâtre de La Bastille en 2000. Cité de verre qui a été adapté en bande dessinée par David Mazzucchelli. En 1993, La Musique du hasard a fait l’objet d’un film réalisé par Philip Haas. Passionné depuis toujours par le cinéma, Paul Auster réalise Smoke (Prix du meilleur film étranger au Danemark et en Allemagne) et Brooklyn Boogie en collaboration avec Wayne Wang. En 1998, il écrit et réalise Lulu on the bridge, avec Harvey Keitel, Mira Sorvino et Willem Dafoe, film sélectionné à Cannes dans la catégorie “Un certain regard”. Il poursuit son activité de cinéaste en réalisant La Vie intérieure de Martin Frost d’après un scénario tiré de l’une des intrigues de son roman, Le Livre des illusions. En France, toute l’œuvre de Paul Auster, traduite en trente-cinq langues, est publiée chez Actes Sud. Il est membre de The Academy of Arts and Letters et a reçu le Prix du Prince des Asturies en 2006 (entre autres distinctions prestigieuses). Paul Auster vit à Brooklyn avec sa femme, la romancière Siri Hustvedt.

