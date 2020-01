« Mauthausen » d’Iakovos Kambanellis aux Ed. Albin Michel

Extrait de la couverture de "Mauthausen" d'Iakovos Kambanellis (Ed Albin Michel), Prix du Livre Etranger France Inter Le JDD 2020

C’est Mauthausen qui m’a défini comme homme, je suis encore un homme du camp.

Iakovos Kambanellis (1922-2011)

Écrivain, dramaturge, et souvent considéré comme le père du théâtre grec contemporain, Iakovos Kambanellis (1922-2011) a été déporté à Mauthausen de 1943 à 1945.

Le récit de ses années de camp et des mois qui ont suivi sa libération en mai 1945 par les Américains est paru en Grèce en 1963, la même année que La Trêve de Primo Levi en Italie et Le Grand Voyage de Jorge Semprun en France.

Par son réalisme, sa narration vive et précise, Mauthausen d'Iakovos Kambanellis aux Ed. Albin Michel est un tableau hallucinant où alternent les tragiques années de camp, les souffrances endurées, l’inhumanité, la logique infernale des SS, et les mois d’après la libération dans le chaos d’un monde disloqué où tout est joie, espoir et stupéfaction de réapprendre simplement à vivre.

Témoignant autant de l’expérience personnelle de l’auteur que de celle de ses codétenus, mêlant le malheur et la folie, le grotesque et l’absurde, Eros et Thanatos, Mauthausen laisse au lecteur une intense impression d’humanité tant il exprime une expérience aux limites de l’indicible, métamorphosée en chant de résistance et de vie exceptionnel.

Prix du Livre Etranger 2020 France Inter - Le journal du Dimanche / Mauthausen d'Iakovos Kambanellis aux Ed Albin Michel

► Le nom du lauréat du Prix France Inter- Le JDD a été dévoilé, ce jeudi 23 janvier 2020, dans le « 18/20 » de Fabienne Sintes.

► Le Jury du Prix France Inter / Le Journal du Dimanche est composé de : Nicolas Demorand, Augustin Trapenard, Ilana Moryoussef, Fabienne Sintes, Anne-Julie Bémont pour France Inter et Marie-Laure Delorme, Laëtitia Favro, François Vey pour Le Journal du Dimanche

► Le Prix du Livre étranger France Inter / Le Journal du Dimanche 2020 à retrouver sur franceinter.fr et dans Le Journal du Dimanche le 26 janvier.