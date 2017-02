Luz publie chez Glénat son troisième livre après l'attentat de Charlie Hebdo. L'errance d'un chiot mort-vivant dans un cimetière avant d'échouer dans un centre commercial.

Une patte de chien sort à la verticale d’une tombe façon Retour des morts-vivants de George Andrew Romero ou Carrie de Brian de Palma. Puis l'animal tout entier... Ce chien squelette parcourt ensuite le cimetière pour s’arrêter sur les sépultures de ses amis canins, dont celle de son pote Charlie… Puis va visiter l’enfer sur terre : un centre commercial.

Après Catharsis, la réaction brute de Luz à l’attentat de Charlie, puis l’adaptation du livre d’Albert Cohen _O vous frères humains_ contre toutes les formes de l’intolérance, Luz livre sa vision pessimiste de l’humanité lancée dans une folle course consumériste.

Avec Puppy, il revient sur la place du survivant : la sienne. Difficile de ne pas voir dans le trajet de ce chien celui du dessinateur, même s’il s’en défend puisqu’il a commencé le travail il y a six ans, bien avant l’attentat à Charlie Hebdo. Son dessin en noir et blanc rapide et jeté ajoute une touche de noirceur à ce livre sans parole.

Je ne peux pas nier qu’il y a eu des moments de ma vie où je me suis senti un peu mort-vivant.

Le cimetière animalier d'Asnières est un lieu propice au retrait et à l'imagination

C'est une histoire que j’ai commencé il y a six ans

