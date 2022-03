Le rendez-vous incontournable du genre polar en France, reconnu à la fois par les professionnels du livre, de l’édition, de l’audiovisuel et par le grand public.

Le festival Quai du polar s’adresse à tous les publics : lecteurs boulimiques de romans policiers, détectives amateurs, passionnés de la chronique des faits divers, cinéphiles en mal de sensations fortes, promeneurs curieux, citoyens attentifs à la marche du monde, amoureux de la fête et des rencontres, fans de graphisme et de bandes dessinées… Grand ou petit, seul, avec des amis ou en famille, le jour ou la nuit.

Roman, BD, série TV, cinéma, tables-rondes, rencontres, enquête urbaine, théâtre, expositions, jeux… seront au rendez-vous de la 18e édition de Quais du polar.

L’image de la littérature policière, ou littérature « noire », a beaucoup évolué cette dernière décennie. Le polar est aujourd’hui reconnu comme moderne. Il est plébiscité par l’ensemble des lecteurs, y compris les amateurs de littérature « blanche » et de cinéma.

Longtemps considéré comme un genre mineur, le roman policier est aujourd’hui l’une des littératures les plus prisées en France. Un livre sur cinq publié en France est un roman policier, soit plus de 1 200 titres publiés, 80 collections spécialisées et 20 millions d’exemplaires vendus par an. Le genre polar remporte un enthousiasme sans précédent. Cet engouement s’étend aussi aux différents domaines que sont le cinéma, la télévision ou le théâtre.

Loin des clichés du détective en imperméable, le polar traite des problèmes actuels de la société et offre une formidable ouverture sur le monde avec des auteurs de toutes les nationalités (États-Unis, Europe, Amérique latine, Scandinavie, Russie, Asie…).

Ce sont plus de 130 auteurs français et internationaux qui se rendent à Lyon pendant 3 jours pour rencontrer leur public lors de conférences, de tables rondes, de dédicaces, de concerts, de séances de cinéma...

530 séances de dédicaces, 68 conférences et rencontres sur des sujets littéraires, d’actualité ou de société, des dictées noires en lien avec l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) animées par des personnalités (Franck Thilliez pour la dictée tout public et Rachid Santaki et Nathalie Somers pour la dictée jeunesse), 8 prix littéraires remis à l’occasion du festival, des rencontres professionnelles, des événements de médiation culturelle pour tous les publics, une programmation musicale…

EN PROVENANCE DE L'ÉTRANGER : John Grisham (États-Unis), Harlan Coben (États-Unis), Arnaldur Indriðason (Islande), Paula Hawkins (Angleterre), David Peace (Angleterre), Giancarlo De Cataldo (Italie), Irvine Welsh (Écosse), Dolores Redondo (Espagne), Camilla Grebe (Suède), Deon Meyer (Afrique du Sud), Craig Johnson (États-Unis), Zygmunt Miłoszewski (Pologne), Chika Unigwe (Nigéria), Boris Quercia (Chili), Seo Mi-Ae (Corée du Sud), Barbara Abel (Belgique), Richard Osman (Angleterre), David Joy (États-Unis), Mercedes Rosende (Uruguay), Peter Dempf (Allemagne), S. J. Bennett (Angleterre), Miguel Szymanski (Portugal)...

LE MEILLEUR DU POLAR FRANÇAIS AVEC NOTAMMENT : Guillaume Musso, Michel Bussi, Franck Thilliez, Dominique Manotti, Olivier Norek, Bernard Minier, Elena Piacentini, Caryl Férey, Niko Tackian, Jérôme Leroy, Nicolas Lebel, Sonja Delzongle, Jean-Luc Bizien, Viviane Moore, Nicolas Beuglet, Céline Denjean, Colin Niel, Valentine Imhof, Cédric Sire, Jacques Expert, Céline Cabanac, Frédéric Paulin, Nicolas Leclerc, Patrice Gain…

AUX FRONTIÈRES DU GENRE : Philippe Jaenada, Vanessa Schneider, Tanguy Viel, Marie Vingtras, Agnès Grossmann, Karim Madani, Raphaël Malkin, Jérémy Fel, Patricia Tourancheau, Clémentine Thiébault…

MAIS AUSSI EN BD : Marguerite Abouet et Donatien Mary, Franck Biancarelli, Éric Warnauts et Guy Raives, Pierre Boisserie et François Warzala, Frederik Peeters et Serge Lehman, Caryl Férey et Corentin Rouge, Nicolas Pegon…

ET DE LITTÉRATURE JEUNESSE : Marie-Aude Murail, Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet, Yves Grevet, Sylvie Allouche…

Enfin, Quais du Polar mettra cette année en avant ses découvertes et ses coups de cœur à travers un nouveau label, les « PÉPITES DES QUAIS ».

Elliot Ackerman (États-Unis), Nathalie Achard (France), Anna de Sandre (France), Will Dean (Angleterre), Miguel Àngel Hernandez (Espagne), John Woods (États-Unis), Marlène Charine (Suisse), Laura Lippman (États-Unis), Olivier Gallien (France), Kimi Cunningham Grant (États-Unis), Nicolas Geibel (France), Fabrice Jambois (France), Christina Sweeney-Baird (Angleterre), Jeon Gunwoo (Corée du Sud), Nicolas Laquerrière (France), Elena Sender (France), Arttu Tuominen (Finlande), Tristan Saule (France)…

