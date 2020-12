Conjuguer la lecture avec d'autres centres d'intérêts ; s'initier avec les livres audio voire lire à voix haute le soir ; ne plus penser la lecture comme une simple injonction éducative ; se rendre en librairie… Comment cultiver le goût et le plaisir de lire aux enfants ? Voici 4 grands conseils.

Quelques conseils pour transmettre le goût de la lecture aux enfants © Getty / Francesco Carta fotografo

Eve Herrmann, auteure, blogueuse, Victoria Jacob, journaliste jeunesse, rédactrice en chef adjointe des magazines J’aime lire Max et Je bouquine, Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, Julien Bisson, rédacteur en chef des revues Le 1 et America et Christilla Pellé-Douël, journaliste chez Psychologies Magazine vous donnent une série de plusieurs conseils pour donner envie aux enfants de cultiver le goût de la lecture.

Conjuguer la lecture avec d'autres centres d'intérêts

Tous les styles de lectures sont bons à prendre

Victoria Jacobs explique que "pour trouver le plaisir de lire avec les enfants, qui ont souvent du mal à sortir de leur zone de confort, de ce qu'ils savent faire et connaissent habituellement, il faut leur donner des références bibliographiques qui soient liées à leur univers. Si votre adolescent, par exemple, est fan de jeux vidéo, pourquoi pas ne pas lui proposer un livre qu'il ne connaît pas encore mais qui est en lien avec cet univers. Beaucoup méconnaissent la littérature adolescente et, pourtant, elle est riche, destinée et faite spécialement pour eux. Il faut juste réussir à former la bonne combinaison. C'est presque du cas par cas en fonction de l'enfant, de l'adolescent".

Sylvie Vassallo souligne elle-aussi que "pour devenir lecteur, on peut rentrer par n'importe quelle porte et construire son chemin. C'est vrai de tous les éléments culturels comme de la lecture. Beaucoup trop de familles se laissent envahir par la peur de ce regard que le monde de la lecture ou de la culture peut avoir à l'égard de leur propres visions de la lecture".

Il ne faut pas avoir peur d'entrer dans la lecture par n'importe quel biais. Si un enfant a besoin d'entrer dans la lecture par la bande dessinée, c'est très bien.

- Julien Bisson

S'initier grâce aux livres audio

Il y a aussi en littérature de jeunesse, beaucoup de podcast et de livres audio qui sont tout autant des façons d'entendre la voix, d'entendre les intonations pour pousser à l'imaginaire. Tout ce qui peut permettre d'entendre le son de la littérature est un moyen de mieux repenser le rapport à la lecture.

Comme le précise Victoria Jacob, "il existe plein de livres audio qu'on peut écouter dans la voiture ou n'importe où avec ses parents comme les livres de Harry Potter, des histoires de Marie-Aude Murail. Beaucoup de livres sont désormais enregistrés en livre audio. Pour celles et ceux qui ont du mal à lire, c'est une super façon de s'initier à la lecture, à la littérature".

Les lectures ne doivent pas être perçues comme une injonction mais comme un plaisir personnel

Le verbe "lire" ne se conjugue pas à l'impératif, la lecture hors du cadre scolaire :

La lecture par plaisir et non par nécessité de développement

Si de nombreuses études montrent les bénéfices de la lecture sur le développement cognitif, l'intelligence émotionnelle, l'enrichissement du vocabulaire, la culture générale, la lecture fait souvent l'objet d'une grande source d'inquiétude chez de nombreuses familles qui se préoccupent de la relation qu'entretiennent leurs enfants avec la lecture et les livres essentiellement dans un cadre de développement intellectuel et non pas simplement par le souci du seul plaisir de livre.

Eve Herrmann : "On a tendance à associer la lecture avec l'idée de réussite. Il y a cette idée qu'un enfant qui lit est un enfant qui va réussir à l'école, fera moins de fautes d'orthographe, va développer son vocabulaire alors que le plus important est de chercher à ce que l'enfant prenne du plaisir à lire".

La lecture souvent pensée comme une injonction éducative (et scolaire)

Julien Bisson estime que la lecture ne doit pas être assimilée à la lecture d'un manuel scolaire dans lequel on devrait passer par des passages obligés comme ça peut être le cas à l'école : "le plaisir de lire ne doit pas être uniquement pensé que dans le cadre d'un développement qui s'assimile au domaine scolaire mais il faut chercher à nourrir son goût de la lecture par le simple plaisir personnel.

Une des difficultés pour la lecture, c'est qu'elle est encore trop associée à la réussite scolaire.

- Sylvie Vassalo

Eve Herrmann ajoute "qu'il faut composer avec cette idée que déjà, l'école supervise les lectures de nos enfants et que le rapport à la lecture au sein de la famille doit être construit différemment. Il faut pouvoir échanger et partager de manière ouverte pour prolonger le plaisir d'une lecture sans qu'il n'y ait aucune attente et éviter de vérifier systématiquement que votre enfant ait bien compris ce qu'il a lu. La lecture à la maison peut aussi être un moyen d'envisager autrement la lecture dans le cadre scolaire. Quand le plaisir s'y mêle, le lecture ne devient que pur bonheur quel que soit le cadre".

Se rendre en médiathèque et en librairie

Il ne faut pas hésiter à se rendre en librairie ou en médiathèque car c'est aussi comme ça qu'on va réussir à développer leur plaisir et leur curiosité vis-à-vis de l'objet-livre. Ce sont des lieux où on conseille, où des bibliothécaires transmettent l'amour de la lecture :

La lecture des contes dans les bibliothèques et les médiathèques, l'un des plus beaux moments qu'on peut espérer pour un enfant.

- Julien Bisson

Sylvie Vassallo : "Il y a une dimension qui est très importante en bibliothèque, en librairie, c'est le fait d'avoir beaucoup de livres autour de soi, d'être immergé de livres. Ainsi s'offre à vous le pouvoir de choisir librement son livre. La possibilité de choix de la lecture est essentielle. Beaucoup de familles n'ont pas forcément de bibliothèques chez elles, il y a des parents pour lesquels cet acte-là n'est pas aisé. Beaucoup de parents ne se sentent pas à l'aise avec la lecture. Le rapport à la lecture et de plaisir est une question sociale à laquelle les bibliothèques et les librairies répondent en permettant à une famille d'aller se plonger dans un lieu uniquement rempli de livres".

La lecture en famille (à voix haute le soir notamment)

La lecture peut devenir un excellent moyen pour allier plaisir et lecture. La lecture permet d'établir une connexion entre tous les membres de la famille, parents et enfants. Elle est un excellent moyen de partager une histoire autrement. On est présent pour l'enfant quand on lit avec lui, on créé une connexion positive avec la lecture, c'est ce qu'explique Sylvie Vassollo :

"La lecture à voix haute permet d'incarner un texte et de la faire parler autrement. C'est un moyen et un chemin plus naturel pour mener vers la lecture. La beauté de la langue est importante pour entrer en littérature, on se rend mieux compte de la beauté d'un texte, la manière dont le chant berce la lecture, la tonalité de la voix peut conduire un enfant à se mettre à la lecture en récitant lui-même sa propre lecture. La voix partagée est un moment qu'on se réserve ensemble, côte à côte qui va être important dans la transmission. C'est un moment où on s'extrait du monde tout en famille. C'est une excellente manière d'appréhender cette peur que l'on peut avoir à l'égard de la lecture, en la partageant ensemble, et mieux l'apprivoiser pour la transformer en plaisir. C'est un excellent moyen de familiarisation avec la lecture".

La lecture à voix haute du soir permet aux enfants de nourrir autrement leur imaginaire, leur vocabulaire et les aider à grandir en tant que lecteurs.

- Eve Herrmann

Cette lecture en partage va permettre de créer une atmosphère propice à la lecture, si les enfants ont l'habitude de voir leurs parents prendre du plaisir à lire, ils auront un autre regard de la lecture.

Aller plus loin

📖 LIRE - Eve Herrmann - Mon enfant aime lire : cultiver le goût de lire en famille (Solar éditions)

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse : Comment donner l'envie de lire aux enfants ?