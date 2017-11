Dans la vie des enfants, lorsque les écrans se présentent sous leurs yeux, ils montrent rarement le meilleur de la création. Comment repérer dans l'océan des productions les créations les plus poétiques ou les plus inventives ? Voici une sélection d'applications de qualité pour vos enfants, à acheter ou à télécharger.

Captures d'écran des applications : "The Oldman’s Journey", "Agent A : Casse tête d'espion", "La véritable histoire de Casse-Noisette", "Under Leaves"

The Old Man’s Journey

The Old Man’s Journey est une très intéressante façon de jouer, car ce qui compte c'est l'exploration et l'observation des paysages traversés par un vieil homme. Il a reçu une lettre et se met en route. Il faut le suivre pour connaître l'objet de ce voyage. Il parcourt les campagnes, les villes, les montagnes, et même les océans. Le lecteur plante des flèches pour guider ses pas. C'est lent et cela incite à prendre son temps. Il faut modeler le décor pour que le chemin se poursuive.

Disponible sur iTunes / playstore

Agent A : Casse tête d'espion

Agent A : Casse tête d'espion, conçu par Yak & Co, c'est une sorte de James Bond au féminin, pour les jeunes ados, très bien ficelé, très crédible, avec un graphisme année 60. Il s'agit d’empêcher une certaine Ruby la Rouge d'éliminer tous les espions de votre équipe. C'est à la fois un jeu et une histoire, des missions et des casse-têtes à résoudre. Ce qui fait la qualité de cette expérience c'est la qualité du dessin et du scénario. Dans chaque pièce de la maison de Ruby la Rouge, il faut résoudre des énigmes.

Disponible sur iTunes / playstore

La véritable histoire de Casse-Noisette

La véritable histoire de Casse-Noisette a le mérite d'être à la fois documentaire et ludique. Sonic Solveig qui s'est déjà illustré par une création autour de Peer Gynt, reprend ici un conte d'Alexandre Dumas, et la musique de Tchaïkovski. Sublime graphisme, animé du bout du doigt par une luciole, et de surcroît des jeux musicaux. Ce Casse -Noisette est l'une des créations les plus précieuses du moment.

Disponible sur iTunes / playstore

Under Leaves

Under Leaves est un jeu étonnant qui consiste à repérer dans des paysages touffus de minuscules motifs. Les petits s'en sortent beaucoup mieux que les grands ! Avec leurs yeux de lynx, ils distinguent les lézards tapis dans les feuillages. Il s'agit de choisir sur une carte du monde une destination pour se retrouver immerger dans sa végétation. Là encore, observation et lenteur sont au programme.

Disponible sur iTunes / playstore