Voici la liste des auteurs et des ouvrages de référence conseillés par les journalistes Christilla Pellé Douël, Pascale Senk et Jean-François Marmion, dans Grand Bien Vous Fasse : Boris Cyrulnik, Daniel Kahneman, Irvin Yalom, Abraham Maslow, Carl G. Jung, Rolf Dobelli, Kathleen D. Moore.

Quelques livres incontournables en matière de développement personnel © Getty / ZenShui/Eric Audras

"Système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée", de Daniel Kahneman

Pour Jean-François Marmion, "Daniel Kahneman, l'un des trois psychologues à avoir eu un prix Nobel en économie, a quelque peu révolutionné la façon dont on se considère chacun : il a scientifiquement montré que nous sommes en permanence sujets à ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement : on traficote notre petite logique pour qu'elle colle à notre réalité, pour nous donner raison en permanence.

"La nuit j’écrirai des soleils", de Boris Cyrulnik

Christilla Pellé Douël conseille le tout dernier ouvrage du neuropsychiatre de renom : "Il approfondit sa pensée, il met sa réflexion à la portée de tout le monde sans jamais descendre d'un cran de son art de l'écriture et d'explication des choses.

Il est extrêmement pédagogique, c'est formidable. Le succès inaltérable de ses ouvrages le prouve.

Ce livre est un petit bijou qui ouvre des portes, pas seulement sur la lecture, puisqu'il parle de l'importance de l'écriture et de la lecture dans le phénomène de résilience, de comment cela peut nous aider lors de drames dans notre existence, pour reprendre le dessus.

Ça s'adresse à tout le monde, également aux gens qui n'ont pas la capacité d'écrire ou qui n'ont pas l'envie d'écrire

C'est en ça qu'il touche un si grand public et qu'il est un grand auteur".

Pascale Senk appuie les propos de la journaliste de Psychologie magazine :

"Là, on a du grand Cyrulnik [...] il touche au cœur de l'humain, c'est-à-dire les mots.

Il nous montre comment nous pouvons transformer notre être et notre représentation du réel grâce aux mots

Il nous rappelle que c'est par l'acquisition de la langue, par la variété du vocabulaire, par la capacité à écrire qu'on se reconstruit. Et ça c'est magnifique parce qu'il le vit de l'intérieur".

"Apprendre à mourir" d'Irvin David Yalom

Pascale Senk le met au devant de la scène tant c'est pour elle "une personnalité majeure de la psychothérapie existentielle. C'est quelqu'un qui nous rappelle que si nous essayons de fuir les grandes données de notre condition humaine, à savoir le risque de solitude, la peur de l'isolement, la peur de la mort, la vieillesse, la maladie, on va se sentir de plus en plus mal et que c'est, en fait, en les confrontant et en travaillant dessus au jour le jour qu'on peut vivre bien.

C'est son livre le plus abouti, le plus beau

Quand il est arrivé dans les années 1990, il parlait de "la psychothérapie de groupe", qui n'a pas vraiment beaucoup d'attrait en France, ce qui est très dommage parce que c'est une psychothérapie puissante. Et dans ce livre, on comprend ce qui se passe dans un groupe psychothérapeutique, c'est magnifique !".

Pour Christilla Pellé Douël aussi, "c'est un des piliers, un des classiques qu'il faut absolument lire : l'écriture est magnifique, c'est romancé et absolument passionnant à lire aussi, il a le sens de l'humour très fréquemment".

"Devenir le meilleur de soi-même", d’Abraham Maslow"

C'est l'autre coup de cœur de Jean-François Marmion : "C'est, d'après lui, le livre dans lequel il développe sa fameuse pyramide des besoins dont on parle encore 70 ans après mais à juste titre parce que c'est un bon modèle ! Vous avez les besoins physiologiques, les besoins les plus élémentaires qui doivent être satisfaits (avoir à manger et à boire, des besoins de sécurité) et plus on monte dans la pyramide, plus les besoins sont superflus.

En haut de la pyramide, vous avez l'accomplissement de soi et pour s'accomplir soi-même, il faut avant toute chose avoir résolu ses besoins élémentaires.

Il faut avoir en quelque sorte le minimum vital et le minimum requis pour pouvoir espérer aller plus loin. Plus on entre dans la pyramide, plus on va avoir des besoins individuels éthérées, transcendants.

Ça parle à chacun de nous et ça nous amène à réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel pour nous. C'est une interrogation qui est très présente dans des grandes problématiques aujourd'hui, comme la dépression ou le burn out ; quel sens je donne au travail que je fais ? Quel sens j'ai donné à mes épreuves ? Est-ce que ça sert à quelque chose ?..."

"Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, de Carl Gustav Jung

Pascale Senk explique que, parmi les livres de psychologie, tout ce qui est autobiographique, (journaux intimes, récits), est un allié incontournable de l'introspection. Celui-ci est un classique. Paru en 1957, il a 83 ans et il revient sur sa vie, notamment sur le moment où il a quitté Freud, où il vit une rupture.

On peut s'identifier comme toute personne ayant à vivre des ruptures, des trahisons, des nouveaux cycles à commencer.

Il raconte de l'intérieur la grande crise qu'il traverse et comment il est sorti de ça.

À ce jour, c'est un ouvrage inégalé et majeur sur l'introspection.

Christilla Pellé Douël : L'écriture est absolument splendide. Tout ce qu'il dit sur le développement de la pensée, les rêves, sur l'inconscient collectif, est absolument remarquable et extraordinaire".

"Mieux savoir bien vivre, 52 astuces mentales pour ne pas passer à côté de sa vie", de Rolf Dobelli

Pour son troisième coup de cœur, Jean-François Marmion cite Rolf Dobelli que l'on peut, d'après lui, picorer dans l'ordre qu'on veut :

"Il parle beaucoup de biais cognitifs, de stoïcisme, à ce point qu'il revient énormément à la mode dans certains livres de développement personnel. Il arrive à faire la jonction entre la psychologie et le marketing. C'est un moraliste qui décrit les mœurs de ses contemporains. C'est quelqu'un qui met à bas les masques de notre fonctionnement.

Il est représentatif d'une nouvelle génération d'auteurs du développement personnel qui frappent là où on ne le attend pas

"Pensées pour moi-même" de l'empereur philosophe romain Marc-Aurèle

Christophe André n'oublie pas de mentionner ce personnage emblématique de l'Histoire, qui a su conjuguer art littéraire et politique impériale sous une Rome encore au sommet de sa puissance conquérante. C'est d'ailleurs l'un de ses livres de chevet :

C'est très émouvant. Ce manuel est un pur produit de la philosophie stoïcienne, de l'Antiquité.

"Quand on le lit, on s'aperçoit que les préoccupations de cet homme, qui vivait il y a près de deux millénaires, qui était empereur, sont les mêmes préoccupations qu'un homme du XXIe siècle : il se demande comment conduire sa vie, comment être juste, comment savourer ce qui lui est donné au lieu de toujours courir après ce qu'il n'a pas. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la thérapie cognitive s'est beaucoup inspirée du stoïcisme".

"Petit traité de philosophie naturelle" de Kathleen Dean Moore

Le dernier conseil de Christilla Pellé Douël est ce qu'elle appelle "un merveilleux petit livre, délicieux, fruit d'une naturaliste et philosophe. Elle mêle ses observations naturalistes avec des réflexions philosophiques et tout ça dans des courts chapitres qui sont des petits bijoux d'écriture, d'intelligence et de sensibilité et d'humanité.

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Quelques livres de psychologie et développement personnel, Grand Bien Vous Fasse, par Ali Rebeihi

📖 LIRE - Christilla Pellé Douël, Ces livres qui font du bien (editions Marabout)

📖 LIRE - Pascale Senk, Et tu verras ta vie autrement (éditions Larousse)