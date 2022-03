L'écrivaine, prix Goncourt 2016 pour "Chanson douce" vient de faire paraître le deuxième tome de sa saga "Le Pays des autres". Elle poursuit et enrichit sa fresque familiale dans un Maroc post-1968 qui peine à fonder son identité nouvelle. Arnaud Viviant est le seul à ne pas avoir été convaincu.

La lauréate du prix Goncourt 2016 pour "Chanson douce", qui vit désormais à Lisbonne, poursuit avec ce deuxième volume de sa trilogie familiale commencée avec "Le pays des autres", l'histoire du Maroc post-coloniale sous le règne de Hassan II, dont la police politique réprime la moindre opposition, à la fin des années 60. Un pays où on voit qu'est passé le vent de mai 68 et où se croisent Jimmy Hendrix, Jacques Brel, Roland Barthes et les hippies.

Amine a fait de son domaine aride, près de Meknès, une entreprise florissante. Sa femme, Mathilde, se plaint de ses infidélités. Leur fille Aïcha, leur fierté, étudie la médecine en Alsace, tandis que son frère Selim préfère nager que faire des études. Aïcha va bientôt rencontrer Mehdi et, là, ce sont les doubles romanesques des parents de Leïla Slimani.

Le portrait du Maroc d'alors est très touchant, pays pauvre qui s'ouvre au capitalisme où cohabitent non sans mal la tradition et la modernité, où on parle plus français qu'arabe, "comme si, écrit-elle la colonisation n'avait été rien d'autre qu'un malentendu.

"Rien qui ne puisse toucher" Arnaud Viviant

AV : "Je n'avais déjà pas été très enthousiaste pour le premier. Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai beaucoup aimé ses deux premiers romans où il y avait une modernité dans son écriture qui faisait bouger les lignes.

J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de totalement contrit et contraint dans sa manière de raconter

Comme si elle voulait absolument rentrer dans le genre de la saga, mais avec quelque chose de suranné qui n'a rien à voir avec le dynamisme. Certes c'est l'histoire de ses parents, mais je trouve que ses personnages n'existent pas".

Rien ne me touche, y compris ses personnages que je trouve parfois caricaturaux

Olivia de Lamberterie salue un style "savamment bien équilibré"

OL : "Je préfère ce deuxième tome au premier où elle privilégiait vraiment les personnages et les destins individuels. Dans ce second volume, il y a un très savant équilibre réussi entre cet album de famille et le Maroc, qui est très présent.

C'est un livre sur l'identité de personnes qui vivent dans l'entre-deux et qui sont constamment épiés par les autres. Une ambiguïté qu'elle retranscrit très bien.

Ce qui fait la question fondamentale d'un livre très beau et très fluide : "Comment s'arranger pour être heureux malgré tout ?"

Elisabeth Philippe applaudit un style romanesque formidable qui repose sur le langage corporel

EP : "Leïla Slimani s'impose de plus en plus comme une grande écrivaine du corps. Tout est dans le titre. Tout passe par le corps de ses personnages. Au lieu de faire de grands discours, d'être très démonstrative et de raconter l'histoire de façon très classique du Maroc juste après l'indépendance, elle fait tout passer par le corps de ses personnages.

C'est très sensuel avec une attention très fine portée aux odeurs, aux lumières, aux couleurs.

Elle montre comment la colonisation laisse des traces à l'intérieur du corps, autant que dans les consciences, tant elle provoque une perte d'identité totale. Tous ses personnages sont à la fois attirés par l'Occident et, en même temps, voudraient écrire leur propre destin".

Nelly Kapriélan a adoré la manière dont Leila fait "ressentir les sensibilités de ses personnages"

NK : "Si ça peut paraitre un peu classique au départ, très vite, on passe à des personnages qui sont extrêmement incarnés. On est vraiment dans la psyché incarnée des personnages.

On vit à travers cette jeune génération en plein tiraillements. Un roman qui pourrait presque tourner à la tragédie tant ils sont tiraillés entre l'ancien monde et le nouveau monde ; entre les aspirations hippies et la répression".

Il y a des scènes totalement sublimes, c'est plein de trouvailles

