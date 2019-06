30 ans après le bicentenaire de 1789 comment raconter avec justesse l'ébullition de la fin du XIXe siècle en France ? Un duo d’auteurs de BD publie un livre plein de souffle de plus de 300 pages sur la période révolutionnaire. Le premier tome d’une foisonnante trilogie historique qui résonne avec l’actualité.

Révolution - tome 1 : Liberté - de Youn Locard et Florent Grouazel © Actes Sud/L'An 2

Paris à la fin du XVIIIe siècle, en plein bouillonnement pré-révolutionnaire de la rédaction des cahiers de doléances. Dans une manufacture, un patron réduit les gages des ouvriers. Ils se rebellent. La troupe appelée au secours rétablit l’ordre : elle tue tout le monde. Dès cet instant, le récit nous mène dans une vaste plongée au cœur de la Révolution à Paris.

Les auteurs d’Eloi, ont mis cinq à écrire Révolution. On comprend rapidement pourquoi. S'ils ne sont pas spécialement historiens, c’est l’intérêt pour la période et le peu de BD sur le sujet qui ont interpellés Florent Graouzel et Younn Locard. Les deux auteurs se sont ensuite plongés dans impressionnante documentation : livres, films, articles, peintures…

Détail d'une planche de "Révolution- Tome 1 : Liberté" de Florent Grouazel et Younn Locard / Actes Sud/L'An 2

Ce ne sont pas les "stars" de la Révolution que l'on suit

De cette immersion, ils ont tiré un récit dans lequel on va suivre au plus près une foule de personnages connus : Marat, Lafayette, Mirabeau, Robespierre… Mais ce ne sont pas ces figures historiques qui sont au premier plan : plutôt une petite mendiante, un député breton du Tiers-Etats, ou une commerçante des Halles auxquels on s’attache vite. Chacun des protagonistes tire une des ficelles de l’histoire.

Ce que les auteurs nous racontent à un rythme enlevé, c’est le dur quotidien des Parisiens de 1789 : la faim, la saleté, l’absence d’éclairage, la difficulté à survive avec, en parallèle, les travaux plus philosophiques, politiques et indispensables de la future Assemblée.

Leur dessin grouillant, parfois très détaillé sur certains décors de Paris trouve ses racines dans de multiples sources. La petite voleuse est inspirée à la fois d’une gravure de l’époque d’un personnage, et de Kitaro de Shiguri Mizuki…

Lors de leur tour de France de présentation du livre sorti en janvier Younn Locard et Florent Graouzel ont été frappés par la ressemblance entre le mouvement des gilets jaunes, et leurs personnages du peuple du XVIIIe siècle à qui la BD donne la parole : Tous partagent une intense difficulté à se faire entendre. Rien ne pouvait plus faire plaisir à ceux qui revendiquent : « parler d’hier sans lien avec aujourd’hui n’a pas beaucoup d’intérêt »

Détail d'une planche de "Révolution - Tome 1: Liberté" de Younn Locard et Florent Grouazel / Actes Sud/L'An 2

Comment dessiner "Révolution", la leçon de dessin de Grouazel et Locard :

Feuilletez quelques pages de "Révolution "

Révolution, tome 1 : Liberté, de Grouazel et Locard chez Actes Sud/L’an 2

D'autres BD historiques récentes

En 1989, la Chine vivait son printemps. Les étudiants descendaient dans la rue pour réclamer plus de démocratie. Tian'anmen 1989 nos espoirs brisés raconte ces journées par la voix d'un de ses témoins. Zhang Lun était chargé d'organiser la sécurité sur la place. Exilé au moment de l'entrée des chars, il vit aujourd'hui, en France. Les étudiants descendaient dans la rue pour réclamer plus de démocratie. Tian'anmen raconte ces journées par la voix d'un de ses témoins. Zhang Lun était chargé d'organiser la sécurité sur la place... Trente ans après le massacre, il raconte.

Chevaliers, moines et paysans, de Cluny à la Première croisade : le sixième volume de L'Histoire dessinée de la France (collection publiée par La Revue dessinée/La Découverte inaugurée avec La Balade nationale d'Etienne Davodeau et Sylvain Venayre) est consacrée au Moyen-âge : féodalité, moines, Eglise, réformes grégorienne, croisades, statut de la femme... Tous les thèmes qui traversent la période sont traités.

(collection publiée par La Revue dessinée/La Découverte inaugurée avec La Balade nationale d'Etienne Davodeau et Sylvain Venayre) est consacrée au Moyen-âge : féodalité, moines, Eglise, réformes grégorienne, croisades, statut de la femme... Tous les thèmes qui traversent la période sont traités. Remontons encore dans le temps avec Homo Sapiens d'Antoine Balzeau (paléonthologue) et Pierre Bailly dans la collection La Petite Bédéthèque des savoirs éditée par le Lombard. Le point sur les connaissances de son apparition à ses descendants, c'est à dire : nous !

