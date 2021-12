Le prix Pulitzer 1996 pour "Indépendance" et le prix Femina étranger 2013 pour "Canada" questionne ici le rapport que les humains entretiennent avec leur passé, leur solitude. Autant de personnages nostalgiques face à leur propre existence dans un recueil de 10 nouvelles qu'ont encensé les critiques du Masque !

Un recueil de 10 nouvelles du grand écrivain américain de 77 ans, dans une traduction de Josée Kamoun. Un recueil très cosmopolite et très mélancolique qui se passe à Dublin, à Paris, à New York, en Islande ou dans le Michigan. Dans la première nouvelle qui donne son titre au livre, un homme croise à la Nouvelle-Orléans une femme qu'il a aimée autrefois quand ils étaient à la fac. Plus loin, des amis se réunissent après la mort de l'un d'eux et déterrent de vieilles querelles. Un avocat prend le bateau pour l'Irlande ; des couples séparés se reforment ; des veuves et des veufs affrontent la solitude.

Un style volontairement simple et sans préciosité.

Jean-Claude Raspiengeas applaudit "un art de l'imprécision qui sert le romanesque comme jamais"

"C'est le chroniqueur des regrets. C'est le mémorialiste des vies inabouties, des élans suspendus, de la sourde mélancolie des indécis. C'est le romancier du "et si ?". Tous les personnages refont leur vie ou sont veufs. Ils sont toujours dans un entre-deux, ils boivent beaucoup pour essayer de demeurer entre deux eaux, pour desserrer l'étau de la lucidité.

C'est le roi de la précision dans l'imprécision.

Ces personnages sont flottants, hésitants tout le temps, ballottés par les circonstances et les rencontres. Il est d'une précision sur l'imprécision de tout ça qui est absolument remarquable. Il ne faut pas les lire pour le suspense et l'intrigue".

Chaque fin de nouvelle est abrupte. Il laisse ses personnages suspendus. Il les abandonne sur place.

Olivia de Lamberterie salue "un livre aussi déconcertant qu'il respire l'expérience extraordinaire de la vie"

"C'est tout sauf des nouvelles à chutes. Il prend les personnages au milieu (de leur existence ou de leur action) et il les laisse là au milieu. C'est génial.

C'est le livre le plus déconcertant du monde. Les personnages prennent des directions totalement inattendues sans que ce soit triste.

Les situations sont complètement inattendues. Les personnages font toujours le contraire de ce qu'on attend d'eux sans que ce soit bizarre ou incompréhensible. C'est un livre sur comment apprendre à perdre (sa femme, son mari, ses espérances, son innocence…) mais qui relativise cette épreuve en posant cette autre question : est-ce que c'est grave finalement ? Eh bien peut-être que non.

On pourrait croire que c'est très cruel, très cynique, mais non, car il y a une humanité résumée par cette phrase : "dans toutes les circonstances ou presque, quand on pleure, c'est qu'il aurait fallu pleurer plus tôt".

Ce livre, c'est la vie. C'est extraordinaire.

Elizabeth Philippe encensée par "la faculté romanesque de Ford d'alléger les maux existentiels de la vie"

"Tous ses personnages se retrouvent face au tournant de leur vie. Ils font le bilan de leur existence. Et contrairement à ce que pouvait écrire Fitzgerald - qui est un modèle pour Richard Ford souvent cité dans les nouvelles - et qui écrivait dans "La fêlure"(1945) que "toute vie est une entreprise de démolition".

On n'a pas du tout une vision désespérée de l'existence chez Ford mais bien que l'idée qie la vie est plutôt une série d'ajustements mineurs.

Toutes ces nouvelles se résument dans des personnages confrontés à des pertes, des deuils, qui apprennent au contraire à faire des ajustements mineurs. Le tout porté par une écriture majeure et un style magnifiquement rendu".

Arnaud Viviant fasciné par "la complexité magnifique des personnages"

"Tous les personnages de ses nouvelles sont dans le second acte de leur vie.

Ils ont des enfants. Il est question d'Irlande quasiment dans toutes les nouvelles, d'une manière ou d'une autre. Il s'est donné des contraintes. Ces personnages sont tous soit veufs, soit divorcés, ont tous des enfants".

Une complexité qui redonne toute sa magnificence à ses personnages.

