Humour, mystère, Histoire, fantastique, environnement... A l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil une sélection de BD pour les plus jeunes.

Drôlissime : "Les cavaliers de l’Apocadispe" maîtrisent la situation par Libon chez Dupuis

Un zizi dessiné sur la Joconde pris pour un papillon par le gardien du Louvre, un jet de gomme qui termine mal, un garçon qui vomit avant de tomber par la fenêtre… Les lecteurs de Spirou connaissaient bien les petits personnages zoomorphes des Cavaliers de l’apocadispe. Leurs bêtises sont enfin publiées dans un recueil à l’humour absurde et loufoque. Un classique avec une bonne dose de mauvaise foi et une pincée de cruauté, servi par un dessin irrésistible. Désopilant

Habile et passionnant : "Spirou, tome 2, L’espoir malgré tout" par Emile Bravo paru chez Dupuis

On retrouve Spirou et Fantasio en janvier 1940. Fantasio s’est engagé dans l’armée belge et Spirou est groom. Dix ans après le Journal d’un ingénu, Emile Bravo poursuit l’aventure en la plaçant habilement pendant la Seconde guerre mondiale. Un conflit très documenté et montré à hauteur d’enfant qui interroge l’héroïsme en temps de guerre.

Mystère au cimetière : "Les Croques" par Léa Mazé Editions la gouttière

Pas facile d’avoir des parents croque-morts. Céline et Colin en savent quelques choses. Las d’être moqués par leurs copains, les jumeaux se rebiffent, et c’est le drame. Ils sont renvoyés deux jours, mais trouvent refuge près de Poussin, un graveur de tombe. Bien rythmée, l’histoire touchante teintée d’aventure est particulièrement juste dans son évocation des relations entre les adolescents. Le dessin simple dans des coloris d’automne ravira les plus jeunes. Ce premier volume d’une trilogie plante le décor d’un récit dont on a hâte de découvrir la suite.

Jack et le haricot magique revisité : "Jack le téméraire" de Ben Hatke, tome 1 et 2, chez Rue de Sèvres

Ben Hatke s'est donné comme but d'ancrer son récit dans la réalité. C’est donc l'histoire d'une mère qui s'épuise au travail pour payer les factures et faire vivre au mieux ses deux enfants Jack, l'aîné. Maddy, la petite sœur, mutique. Dans le tome 1, ils achètent au marché aux puces un coffre contenant des graines qu'ils plantent à leur retour à la maison. Le récit quitte le banal du quotidien pour entrer dans le fantastique. Les plantes qui sortent de terre, sont vivantes. Les racines jettent des mottes de terre sur les visiteurs. Les citrouilles ont des dents et font des crocs-en- jambe, jusqu'à ce qu'un monstre apparaisse et... enlève Maddy. Fin du premier acte…

Humour et environnement : "Mini Vip et Super Vip, le mystère du va et vient" de Bruno Bozzetto et Gregory Panaccione dans la collection métamorphose chez Soleil

Un projet abandonné il y 50 ans du cinéaste italien Bruno Bozzetto qui renaît en BD grâce au dessin de Grégory Panaccione (Un océan d’amour avec Wilfrid Lupano) pour donner une jolie fable sur la pollution.

Expérimental : "A travers" de Tom Haugomat aux Editions Thierry Magnier

Un livre fondé sur un jeu de regards entre la page de gauche et celle de droite, entre ce que vit le narrateur et ce qu'il voit.

Et aussi :