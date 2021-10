Car si l'auteur est mondialement connu pour ses écrits destinés à la jeunesse comme "Charlie et la chocolaterie", "Sacrée sorcière", "Mathilda" ou "Le bon gros géant", l'autre auteur génial qu'il est pour adultes est quasiment inconnu. Un Roald Dahl plus subversif et cruel dans son style que jamais !

Avant d'être une grande référence de la littérature jeunesse, Roald Dahl a longtemps écrit pour les adultes © Getty / Ludmila Eremina / EyeEm

Né en 1916 au Pays de Galles et décédé en 1990 à Oxford, Roald Dahl a longtemps écrit pour les adultes avant de devenir une grande référence de littérature jeunesse contemporaine. D'ailleurs son style lui n'a jamais vraiment changé, si ce n'est qu'il l'a adapté pour offrir aux plus jeunes son propre univers.

Gallimard édite les Contes de l'inattendu. Nouvelles, romans, récits, un recueil de 1568 pages qui réunit toute "l’œuvre pour adultes" que Roald Dahl a consacrée au tout début de sa vie d'écrivain. Julien Bisson a participé à la mise en œuvre de l'ouvrage. Dans l'émission "Grand bien vous Fasse", au micro d'Ali Rebeihi, le journaliste retrace les premières années de Roald Dahl en tant qu'écrivain et nous apprend comment il a cultivé son propre style, son goût pour l'humour noir, la cruauté, essentiellement pendant la Seconde guerre mondiale :

L'autre versant de son œuvre est assez mal connue. Si vous avez aimez ses œuvres les plus populaires, sachez que vous avez des heures et des heures de lecture devant vous !

D'abord espion au service de Sa Majesté et des débuts marqués par des drames personnels

Julien Bisson rappelle que, avant d'être un grand écrivain, "Roald Dahl a eu une vie assez incroyable. Il a été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'il se retire après un crash dans le désert libyen où il manque de perdre la vie. Puis, il devient agent secret aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale sous la couverture d'attaché à l'ambassade de Grande-Bretagne. Comme Ian Fleming, futur créateur de James Bond, Roald Dahl a pour mission d'essayer d'embarquer l'opinion publique américaine dans la Seconde Guerre mondiale et de faire en sorte que les Etats-Unis rompent avec leur politique isolationniste. C'est après la guerre qu'il devient écrivain et publie en 1943 un premier texte "Les Gremlins". Il se rêve en très grand écrivain, en grand romancier.

C'est à son parcours personnel que l'on doit d'une certaine manière sa cruauté en termes littéraires. Ce style vient de sa propre conception de l'humanité, souvent très désenchantée. Cela remonte à la guerre et aux drames personnels qui le marquent très fortement. Il perd sa sœur aînée quand il est jeune enfant. Devenu père, il perd sa fille aînée, âgée de huit ans. Ensuite, son fils est victime d'un accident très grave puisque son landau est renversé par un taxi. Toutes ces épreuves traversent largement ses premiers écrits. Il ne viendra à une forme de tendresse dans ses récits pour enfants qu'à partir des années 1970-1980.

Mais pendant 20 ans, il écrit d'abord essentiellement pour les adultes, et il ne se pense que comme un auteur pour adultes

Ses romans essuient quelques ratés jusqu'à ce qu'il opte pour la nouvelle. Exercice dans lequel il excelle, par lequel il démontre tout son style, celui qui le rendra incontournable dans l'histoire de la littérature contemporaine".

Des romans pour adultes davantage marqués par son style qu'on aime tant

S'ils ne rencontrent pas immédiatement le succès des années futures, ses premiers romans révèlent déjà un art de la chute incroyable, un art du portrait de ses personnages croqués en seulement quelques lignes, dotés de caractères très cruels mêlés à un humour noir qui n'appartient qu'à lui seul.

L'utilisation de la cruauté, du macabre

Julien Bisson : "C'est très souvent la part sombre qui remonte en premier à la surface dans ses premières nouvelles car Roald Dahl insiste vraiment sur la satire de ses contemporains, qu'ils soient des bourgeois new yorkais, des aristocrates londoniens, des gens qui vivent dans la campagne anglaises.

Un goût du macabre qui révèle un cousinage avec Edgar Allan Poe, certaines nouvelles de Roald Dahl ont d'ailleurs été adaptées dans la série des Alfred Hitchcock. Roald Dahl a été l'un des plus présents et Hitchcock lui-même a réalisé quatre épisodes adaptés de ses nouvelles. La plus célèbre c'est "Coups de Gigot", l'histoire d'une femme qui veut se venger de son mari".

L'idée que la vie peut basculer à tout moment

JB : "Il traque chez ses personnages l'idée que nous sommes pleins de frustrations, plein d'une vie que nous contrarions sans cesse, le fait que nous nous empêchons constamment de vivre. Tous ses personnages sont souvent tentés, sur un coup de hasard, de sortir de leur propre vie.

L'idée de la vie considérée comme un jeu s'y dissimule en permanence. C'était lui-même un grand joueur. Quelqu'un qui adorait aller aux courses quand il habitait dans sa campagne anglaise. Il y a cette idée que la vie peut basculer sur un coup de dés. Il y a une nouvelle formidable qui s'appelle "Un homme du Sud" ou quelqu'un propose à un jeune garçon de lui offrir une voiture neuve si ce même garçon parvient à allumer correctement son briquet dix fois de suite. En revanche, si une seule fois le briquet ne marche pas, il lui coupera un doigt. C'est vraiment une scène typique de ce qu'on peut retrouver dans ses nouvelles, soit la mise en danger de soi pour peut-être voir quelque chose de formidable nous arriver".

La revanche des faibles sur les forts

JB : "Qui s'exprime aussi par la revanche des femmes sur leurs maris. C'est la revanche des domestiques sur leur maîtres. C'est la revanche des plus pauvres sur les plus riches. C'est un thème majeur qui va revenir des années plus tard dans ses récits pour la jeunesse avec, bien sûr, la revanche des enfants sur les adultes".

Il y a vraiment cette idée que, par la littérature on peut réussir à corriger des injustices.

Forcément, adultes et enfants se rejoignent !

JB : "Ce sont des récits qui, tous, que ce soit ceux pour les adultes et ceux pour les enfants, finissent aujourd'hui par se rejoindre. Simplement la hauteur de vue est tout à fait différente. Pour autant, le goût de cet humour particulier qui lui est cher, ce goût pour choquer le lecteur sont assez communs aux deux univers jeunesse/adultes. Le sens du tragique et de la cruauté de la vie le ramène progressivement à une forme de tendresse qui le conduit à consacrer ses récits les plus célèbres pour les enfants dans les années 1970-1980".

Ses ouvrages moins connus à ne surtout pas manquer !

Aller plus loin

📖 LIRE - Roald Dahl : Les contes de l'inattendu (Gallimard)