Quelles bandes dessinées conseiller à nos jeunes ? Notre choix : le piquant "Les classiques de Patrique", le livre de fantasy "Aristophania" et le post-apocalyptique "Green class" qui abordent la littérature, le thriller, et le fantastique… Les ados, ces lecteurs exigeants, en auront pour tous les goûts.

Trois bandes dessinées pour des adolescents : "Les Classiques de Patrique" de Delphine Panique, "Aristophania" de Joel Parnotte et Xavier Dorison, et "Green Class" de David Tako et Jérôme Hamon © Dargaud, Gallimard BD, et Le Lombard

"Les classiques de Patrique", la littérature en s’amusant

D’abord publiée dans l’excellent TOPO (revue bimestrielle d’actu dessinée pour les moins de 20 ans), Les classiques de Patrique présente en 10 pages un ouvrage de littérature par le biais d’un petit personnage de sable drôle et décalé. Patrique, conseiller littéraire haut comme trois pommes, rassure ses lecteurs qui ne connaîtraient pas Madame Bovary : « Pas de panique, les acnéiques ». Avant de balancer que l’héroïne de Flaubert était une No life… Suit l’Iliade, « unique, mystique, onirique, mythologique, bien que parfois un peu soporifique » qui voit Achille « faire du boudin ».

Plus loin, Patrique rappelle la modernité d’Orlando de Virginia Wolf qui, dès 1928, pose la question du genre. Quand Patrique raconte Claudine à l’école de Colette, il insiste sur la vie de la romancière, féministe avant l’heure…

Dans ce recueil, on trouve aussi, Le Quart livre de Rabelais, Le meurtre de Roger Ackroyd d’Agatha Christie, Crime et châtiment de Dostoievski, L’Amant de Duras…. Dans ces classiques, les héros, et les récits prennent un sacré coup de jeune. Le dessin est simple, plutôt classique avec une touche de fantaisie. Le tout est drôle, piquant et instructif.

Feuilletez quelques pages en avant-première des Classiques de Patrique :

Les classiques de Patrique par Delphine Panique chez Gallimard BD (à paraître le 6 mars), et TOPO

"Aristophania", de la fantasy à la française

Trois orphelins de père (Calixte, Victor et Basile) se voient confiés à une grand-mère aux pouvoirs un peu extraordinaires. Pour assurer leur protection dans Le Royaume d’azur contre les troupes du roi-banni, Aristophania Bolt va se servir de magie. Les enfants ne vont pas tarder à s’en apercevoir…

Le point de départ de cette série en trois volumes, est une conversation enfantine entendu par le scénariste Xavier Dorison (W.E.S.T, Undertaker…) : « Et on dirait que … ». L’aventure entre réalité et fantastique est menée tambour battant. Les enfants tiennent de Dickens, la grand-mère magique de Maggie Smith dans la série Downtown Abbey comme de la vieille millionnaire au grand cœur des Aristochats (Adelaide Bonfamille). Le dessin de Joel Parnotte est solide, le découpage rapide… Un bon cocktail détente.

Comment j’ai dessiné Aristophania : la leçon de dessin de Joël Parnotte, rencontré à Angoulême :

Aristophania, tome 1 : Le Royaume d’azur par Xavier Dorison et Joel Parnotte chez Dargaud

"Green Class", la classe verte qui tourne au thriller bactériologique

Partis en classe verte étudier les grenouilles au cœur du bayou en Louisiane, un groupe d’adolescents canadiens se trouve confiné à cause d’une grave épidémie virale. Comme l’un d’entre eux est déjà contaminé, il leur est interdit de rentrer dans leur foyer.

Alors qu’à l’extérieur de la zone délimitée par un mur, la colère gronde, les adolescents vont s’organiser pour survivre. L’aventure post apocalyptique monte en intensité : certains vont se transformer en zombies…

Les personnages sont le point fort de cette BD au rythme incroyablement rapide. Ces ados sont entiers, durs, sans concessions, plein de contradictions. Ils savent se défendre et l’urgence de la situation ne les rend pas plus gentils… Le dessin épouse habilement les canons du genre. Vite, la suite !

Green class, Tome 1 : pandémie de David Tako et Jérôme Hamon aux Editions du Lombard