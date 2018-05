Le dessinateur belge de BD William Vance, co-créateur avec Jean van Ham de la série culte "XIII", est mort lundi soir à 82 ans, a annoncé son éditeur.

William Vance, né William Van Cutsem, le 8 septembre 1935 était l'un des derniers maîtres de la BD belge. Il avait d'abord collaboré à partir de 1962 au Journal de Tintin. Le dessinateur avait ensuite illustré 18 tomes de la série Bob Morane, entre 1969 et 1979, sur des scénarios d'Henri Vernes.

Capable de passer de la marine anglaise avec Howard Flynn (scénario d’Yves Duval), aux plaines du Far West de Ringo (de Jacques Acar) ou de Marshal Blueberry (de Jean Giraud), ou encore aux exploits contemporains de Bob Morane (de Henri Vernes), il prend également le temps de signer des récits plus personnels comme Ramiro, qu’il scénarise seul. Et aucun lecteur du journal Tintin n’a oublié son passage sur Bruno Brazil (de Michel Regnier, alias Louis Albert ou Greg), ou encore Bruce J. Hawker.

Mais c'est avec la série XIII créée en 1984, que le dessinateur va vraiment accéder à la notoriété

Cette BD d'action contemporaine, qui narre les aventures d'un amnésique pourchassé par des tueurs. Son dessin réaliste en noir et blanc convenait à la mise en scène de héros virils et de femmes fatales, à la mode dans les séries d'espionnage des années 60. Elle s'est vendue à plus de 14 millions d'exemplaires. Vance en a illustré 18 des 19 premiers tomes, entre 1984 et 2007, avant de raccrocher ses crayons en 2010, à cause de la maladie de Parkinson.

William Vance dessinait l'Amérique contemporaine comme personne... Et pourtant il n'y avait jamais mis les pieds. Avec son dessin réaliste, mais dynamique, quoiqu'un peu raide...

Quelques-unes de ses planches étaient présentées à la vente chez Christie's à Paris ce mois-ci :

