La BD, malgré les confinements, ne connaît pas la crise. 2020 a été une année record avec 53 millions d'exemplaires vendus en France (+9%). Les lecteurs se sont tournés vers des classiques.

Dans le secteur de la BD, le manga présente une santé de fer, avec des ventes en hausse de 18% cette année © Maxppp / BERTRAND BECHARD

Les aventures de Lucky Luke pour les bandes dessinées et Naruto pour les mangas : les albums les plus appréciés en 2020 sont des classiques. Au total, les ventes de BD ont augmenté de 9%, avec 53 millions d'exemplaires vendus. 18% même pour les mangas. Un livre sur cinq acheté en France est désormais une bande dessinée (18% du marché en volume), soit le troisième segment de marché Livre après la littérature et les livres pour la jeunesse.

Les meilleures ventes de BD hors manga

C'est Lucky Luke qui truste la première place avec "Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris - Tome 9 - Un cow-boy dans le coton", de Jul (Auteur) et Achdé (Illustration). Dans cet opus, Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une immense plantation de coton en Louisiane. Accueilli par les grands planteurs blancs comme l'un des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux fermiers noirs. Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice dans les terrains mouvants des marais de Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre toute attente épaulé par les Dalton venus pour l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs laissés-pour-compte de la prospérité du Sud, et par Bass Reeves, premier marshall noir des États-Unis.

Les Aventures de Lucky Luke d'Après Morris - Tome 9 - Un cow-boy dans le coton © AFP / DARGAUD

En deuxième place, on retrouve "L'Arabe du futur - Tome 05 : L'Arabe du futur – Une jeunesse au Moyen-Orient" de Riad Sattouf. Dans ce nouveau tome de L'Arabe du futur , Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile. Il poursuit son exploration de cet âge pénible qu'est l'adolescence et se réfugie dans le paranormal. Riad devient copain avec les exclus de sa classe, qui lui font lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il arrive à se faire – un peu – respecter. Mais il a du mal à trouver sa place, partagé entre l'envie d'être comme les autres et sa mauvaise conscience venue de Syrie, qui se rappelle à lui à travers les voix de son père et de ses cousins.

L'Arabe du futur - Tome 05 : L'Arabe du futur – Une jeunesse au Moyen-Orient / Riad Sattouf

Enfin, en troisième place, on retrouve un classique: Les aventures de Blake et Mortimer d'après Edgar P. - Tome 27 - Le cri du Moloch de Jean Dufaux (Auteur), Christian Cailleaux (Illustration) et Etienne Schréder (Illustration). Dans le précédent opus, "L'Onde Septimus", la menace d'un engin extraterrestre, baptisé Orpheus, avait été déjouée grâce au sacrifice d'Olrik. Depuis, le "colonel" vit reclus dans un asile psychiatrique. Tandis que Philip Mortimer tente de ramener à la raison son vieil adversaire, il apprend qu'il existe un autre Orpheus. À bord d'un cargo transformé en laboratoire secret, le professeur découvre l'étrange pilote de cette machine : un alien à forme humaine, sombre et hiératique, auquel les scientifiques ont donné le nom de "Moloch", la divinité biblique. Mais les réactions de ce Moloch, et les hiéroglyphes qu'il laisse derrière lui comme autant de messages indéchiffrables, font craindre le pire. Cette fois encore, la capitale britannique est en danger. À moins qu'Olrik ne joue de nouveau les héros.

3) Les aventures de Blake et Mortimer d'après Edgar P. - Tome 27 - Le cri du Moloch / DUFAUX / CAILLEAUX / SCHREDER

Les meilleures ventes de mangas

C'est "Naruto - Tome 1" de Masashi Kishimoto (Auteur) qui s'est le mieux vendu coté mangas. Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition: celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.

Naruto - Tome 1 / Masashi Kishimoto

Le Tome 2 de Naruto, du même auteur, arrive en deuxième place. Dans ce tome, Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas…

Naruto - Tome 2 / Masashi Kishimoto

Sur la troisième marche du podium, on retrouve "Demon Slayer 1: Kimetsu no Yaiba – Tome 1" de Koyoharu Gotouge (Auteur). Le Japon, au début du XXe siècle (ère Taisho). Un jeune vendeur de charbon nommé Tanjiro mène une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu’au jour tragique où il découvre son village et sa famille massacrés par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune soeur Nezuko. Hélas, au contact du démon, elle s’est métamorphosée en monstre féroce... Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa soeur, c’est une longue aventure de sang et d’acier qui commence !