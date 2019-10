Selon les informations de France Inter, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) devrait disparaître en tant que telle. D'après plusieurs acteurs du secteur, l'organisme est menacé de dissolution au sein du ministère de l'Intérieur.

Georges Fenech, ancien président a été l'un des premiers à s'inquièter de l'avenir de la Miviludes. © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Quand on appelle la Miviludes, le téléphone sonne dans le vide. Au bout de quelques minutes, vous finissez par tomber sur le standard téléphonique du Premier ministre auquel l'organisme interministériel est aujourd'hui encore rattaché.

Cette absence d'activité au sein de la mission dure depuis quelques temps, d'après un acteur associatif. "Depuis quelques semaines presque plus personne ne répond. C'est l'omerta, mais les choses sont déjà pratiquement faites. La Miviludes va être purement et simplement dissoute au sein du ministère de l'Intérieur".

Le bruit court depuis un an

Cette information, d'autres associatifs et politiques l'ont aussi livrée à France Inter : "Effectivement, il est question d'un rattachement de la Miviludes au ministère de l'Intérieur" le 1er janvier prochain, confirme un membre d'un cabinet ministériel. Depuis plusieurs mois, les rumeurs bruissent sur l'avenir de la mission interministérielle et notamment depuis le départ de son dernier président en activité. Serge Blisko est parti en retraite en octobre 2018, il n'a depuis pas été remplacé.

Par ailleurs en mai 2017, un rapport de la Cour des comptes s'interrogeait au sujet de "fragilités" de la Miviludes, sans président depuis un an, et estimait que son "caractère opérationnel pourrait être renforcé par un rattachement au ministre de l’Intérieur." Cette décision aurait été prise par souci d'économie et d'efficacité.

Fusion au sein du ministère de l'Intérieur

Le gouvernement aurait hésité entre deux service du ministère de l'Intérieur : le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) ou le bureau chargé des cultes. Ce sera finalement avec le CIPDR que sera fusionnée la Miviludes, après 25 ans d'existence, héritage d'un tout premier observatoire des mouvements sectaires, créé en 1996 par le Premier ministre de l'époque Alain Juppé. C'est pour mémoire cette mission interministérielle qui a récemment, par exemple, révélé la commercialisation des patchs censés "soigner" la maladie d’Alzheimer, vendus 1 500 euros pièces.

"Une catastrophe"

C’est "une catastrophe" aux yeux Georges Fenech, président de la mission de 2008 à 2012. Le magistrat estime que la lutte contre les sectes et contre la radicalisation sont deux combats différents. "Certes les sectes se retrouvent dans le monde religieux, mais aussi dans la santé, l’éducation, la culture ou le monde sportif", explique-t-il. À ses yeux, pour faire des économies, on se prive d’un outil fondamental et l'on fait disparaître la lutte contre les sectes. Des acteurs du monde associatif que nous avons contacté craignent de ne plus pouvoir accompagner les victimes correctement.

Du côté du ministère de l’Intérieur, aucune réponse n'a été apportée à nos questions.