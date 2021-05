Les touristes étrangers seront les bienvenus en France dès le 9 juin. Les Français, eux, pourront aller à l'étranger cet été. Mais pour aller où, et dans quelles conditions ? Plusieurs pays élaborent des offres parfois surprenantes pour attirer les voyageurs cet été.

À Elafonissos, en Grèce, la maire promet que 70% de la ville sera vaccinée d'ici la mi-mai © AFP / ARIS MESSINIS

La Grèce et ses "îles Covid-free"

Imaginez un pays, une île, un village, où vous aurez la garantie que tous vos interlocuteurs ou presque seront vaccinés et donc protégés contre le Covid... et vous avec. La Grèce mise sur ce principe de "bulle touristique". La date clef pour ce pays, c'est le 15 mai : les touristes pourront revenir, à partir de cette date, sur présentation d'un test PCR de moins de 72h.

Pour permettre à l'économie touristique de redémarrer, les habitants et professionnels des petites îles ont été vaccinés en priorité avant l'ouverture de la saison. Exemple à Elafonissos, 700 habitants environ, où la maire, Efi Liarou, assure à l'AFP que 70% de la population sera vaccinée dès la mi-mai : "Une sorte de bouclier pour les habitants et une étape très importante qui garantit l'ouverture de la saison touristique et envoie un message d'optimisme". Des dizaines de petites îles de la mer Egée et de la mer Ionienne sont concernées. Suivront ensuite les îles les plus grandes. Chaque année, elles accueillent des millions de visiteurs.

La Campanie veut être une zone sûre avant l'été

La région de Naples et de Capri veut rassurer les touristes en promettant que ses côtes et ses îles seront elles-aussi "Covid-free" cet été. Le sujet fait débat en Italie et cette initiative est perçue par le gouvernement comme une provocation. Qui vacciner en priorité ? Les régions se divisent en fonction de leurs intérêts économiques. Mais il y a une quinzaine de jours, le ministre du Tourisme Italien expliquait dans La Stampa que "si la Grèce mène cette politique et garantit des îles sans coronavirus"... et que l'Italie ne fait rien, elle "va perdre en compétitivité".

Malte donne de l'argent en cadeau aux touristes

Vous venez sur place ? Vous gagnerez de l'argent ! Le gouvernement a annoncé que les étrangers (les premiers arrivés en tout cas, quelques dizaines de milliers de personnes), recevront en cadeau jusqu'à 200 euros. Pas d'argent liquide ou de chèque sans condition. Il faudra dépenser cet argent localement : repas au restaurant ou soins en thalasso par exemple.

La Croatie veut séparer touristes et habitants

Ou plutôt, certaines localités de Croatie. La très visitée ville de Dubrovnik promet la sécurité aux voyageurs et aux habitants en les séparant. Pas de contacts, pas de mélange, rapporte le magazine Courrier International. Dans le journal Novosti, le maire de Dubrovnik, Mato Frankovic décrit le dispositif : "Les touristes débarquant de bateaux de croisière seront isolés de la population locale : ils visiteront en groupe la ville, les musées, les localités du tournage de Game of Thrones et les parcs nationaux. Pour ceux qui auraient décidé de venir à Dubrovnik par avion, on envisage la création de ponts aériens, avec transport, jusqu'aux hôtels". En route donc pour un circuit fermé et contrôlé.

Maldives : le projet d'un forfait "vacances vaccin"

Les Maldives, archipel aux eaux cristallines, est accessible aux touristes depuis l'été dernier. Il a même gardé ses frontières ouvertes pour les Indiens qui souhaitent y voyager, malgré la crise qui sévit dans le pays. Le responsable de l'autorité touristique du pays, Thoyyib Mohamed, a précisé qu'il souhaitait être le "premier secteur touristique entièrement vacciné au monde", ajoutant que 90% des professionnels concernés ont déjà été vaccinés. Une fois la population des Maldives vaccinée, le ministre du Tourisme aimerait transformer son pays en "paradis vaccinal". En d'autres termes : venez admirer les paysages, restez plusieurs semaines... et vous recevrez par la même occasion vos deux doses.