Le 31 décembre, c’est une émission en direct et aussi des podcasts et des surprises. La blogueuse et illustratrice de bandes-dessinées Margaux Motin vient nous partager les récits tout en couleurs de ses récentes métamorphoses, avec la parution du premier tome du « Printemps suivants » aux éditions Casterman.

Va, vis et voyage : telle pourrait être la devise de Margaux Motin qui s’est installée en 2011 dans le pays basque après des années trépidantes de vie parisienne. Nature, sérénité et illustrations ont alors renouvelé son quotidien et irrigué ses nouvelles journées.

Je me métamorphose plusieurs fois par jour, même plusieurs fois en une minute. Au cœur d'une même journée, il y a des métamorphoses successives en fonction des situations, des émotions, des événements, etc. On a des énergies et des humeurs différentes au fil de la journée.

Le dessin au cœur de sa vie

Celle qui est la sœur de la chorégraphe Marion Motin l’affirme : elle a toujours dessiné. Cette appétence a d’ailleurs guidé ses études : des arts appliqués à l’école Olivier de Serre (parce que le dessinateur Chauzy y était professeur confie-t-elle) à la création de son blog en 2008 qui enregistre plus de 60 000 fans assidu.e.s !

Le fait de commencer à apprendre à respirer, c'est le premier truc qui m'a permis de gérer mes émotions.

Métamorphoser le dessin

En parallèle de cette activité, Margaux Motin est également illustratrice pour la publicité afin de renouveler et de stimuler ses influences. Il n’en demeure pas moins que ses proches s’affichent comme ses principales sources d'inspiration.

Mes personnages évoluent tellement en même temps que moi : c'est naturel !

Ce sont en effet les sujets principaux du premier tome du Printemps suivant où elle narre avec facétie et bienveillance sa vie de famille avec son compagnon Pacco et leur fille respective dans les landes verdoyantes.

Écouter et réécouter sur cette page l'interview intégrale de Margaux Motin au micro d'Élodie Font, réalisée par Clément Nouguier et préparée par Céline Dubois.

Référence

Margaux Motin, Printemps suivant - tome 1, éditions Casterman, paru le 7 octobre 2020

