Décriée à ses débuts puis boostée par la mise en place du pass sanitaire, TousAntiCovid est "a priori, l’application française la plus téléchargée de l’Histoire", selon le secrétaire d’État au numérique, Cédric O.

Lancée en juin 2020, l'application StopCovid est devenue TousAntiCovid quatre mois plus tard © AFP / ADRIEN FILLON / HANS LUCAS

Dans un café, un serveur s’approche d’une table. Comme tous les jours ou presque depuis juillet dernier, date d’entrée en vigueur du pass sanitaire, il réclame le précieux sésame. Le client dégaine son téléphone plus vite que son ombre. "En général, les gens utilisent TousAntiCovid. C’est très rare de voir un QR code version papier, même les personnes âgées sont sur l'application. Ca s’est incroyablement démocratisé", assure le tenancier. Un pass sanitaire physique, c’est pourtant ce qu’utilise Sophie, la soixantaine. Elle l’a toujours dans son portefeuille. "Je n’ai pas envie de rentrer dans cette machine numérique. J’ai mon petit papier et c’est très bien comme ça." Elle n’a pas envie non plus d’activer le Bluetooth, qui permet de savoir s’il y a des cas dans les parages : "Je n’ai pas envie d’être tracée, de savoir que mon voisin à la boulangerie est cas contact. Je ne vois pas l’intérêt."

Devant WhatsApp, TikTok et Instagram

Installée sur 50 millions d’appareils en moins de deux ans, TousAntiCovid est un succès : "a priori, l’application française la plus téléchargée de l’Histoire", s’est vanté vendredi le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, sur France Info. Elle est en tout cas l’application gratuite la plus téléchargée de 2021 sur les plateformes Apple et Google. Elle vient détrôner, au classement français, des mastodontes comme WhatsApp, TikTok ou encore Instagram. Avec l’actuelle flambée des contaminations, "il y a aujourd'hui 50.000 personnes qui reçoivent une notification pour dire qu’elles sont cas contact", a ajouté le secrétaire d'État.

Pourtant, quand elle a vu le jour en 2020, rien ne prédestinait l’application gouvernementale à un tel succès. "Une surprise ? Oui et non", répond Damien Bancal, spécialiste cyber intelligence et nouvelles technologies. "Surprise car il s’agit d’une application française, et en même temps au vu de la situation épidémique, elle s’est imposé dans le paysage".

Parmi les critiques, la protection des données personnelles. "Beaucoup de gens voyaient ça comme une application espion mais ce n’est pas du tout son usage. Le déclic, c’est le QR code, quand il a fallu le présenter partout. Avec l’application c’est plus pratique. C’est même devenu quasiment indispensable." Le gouvernement a d’ailleurs répondu à ces critiques. Il met en avant des mécanismes permettant d'anonymiser les contacts et d'éviter qu'il soit possible de retracer toutes les rencontres d'une personne donnée.